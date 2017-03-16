Россия передает Казахстану арендованные ранее земельные участки полигона Эмба

Депутаты сената Парламента Казахстана ратифицировали протокол, который предусматривает прекращение действия соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба.

На пленарном заседании в четверг сенаторы приняли закон о ратификации протокола с Россией о мерах по прекращению действия Соглашения между РК и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба, а также Договора между правительствами двух стран об аренде испытательного полигона Эмба.

Ранее комитет мажилиса по международным делам, обороне и безопасности сообщил в своем заключении, что в рамках протокола Россия передает Казахстану арендованные земельные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности возмещает стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды. По словам заместителя министра обороны Казахстана Талгата Мухтарова, протокол также прекращает действие международных договоров, регулирующих вопросы аренды и порядка использования испытательного полигона Эмба.

Согласно положениям протокола, прием и передача полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из полномочных представителей сторон. При этом земельные участки полигона передаются в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии. Претензий к российской стороне по исполнению обязательств по использованию полигона не имеется, ранее отмечал Мухтаров. Он сообщал, что вывод полигона из аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона.

В частности, возвращаемые земли могут быть в дальнейшем использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки, добычи полезных ископаемых.

По его словам, результатом такого использования будет поступление доходов в республиканский бюджет из новых источников. Кроме того, участки полигона могут быть использованы под строительство социально-значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области.

Вывод из аренды полигона Эмба является продолжением работы по исполнению поручения главы государства о пересмотре площадей, арендуемых под военные полигоны, информировал Мухтаров. В октябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане. Согласно документу из аренды выводятся более 300 тысяч гектаров земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных.