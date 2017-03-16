Вышел новый трейлер фантастического триллера «Живое»

Научно-фантастический триллер «Живое» шведского режиссера Даниэля Эспиносы снят в лучших традициях фильмов о космосе и инопланетной угрозе и удачно балансирует между «Чужим» и «Гравитацией». Фильм сочетает в себе напряжение и страх запертых в изолированном пространстве людей перед неизвестной опасностью, со зрелищными экшен-сценами в открытом космосе , передает , передает Quibbll.com





Вдохновением для создателей ленты послужил фильм «Чужой» 1979 года. Кстати, эта знаменитая франшиза также сейчас готовится к перезапуску, так что, судя по всему, в ближайшее время нас ждет много проектов, связанных с приключениями в космосе.





В новом трейлере научно-фантастического триллера Даниэля Эспиносы «Живое» можно увидеть ужасающие подробности того, что делает с членами экспедиции на Марс полученный ими «склизкий» образец жизни, мельком показанный в первом трейлере.





Члены экипажа международной космической станции находятся на грани одного из самых важных открытий в человеческой истории. Изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают первые доказательства существования внеземной жизни на Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный организм.





Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни оказывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал. Как оказалось, марсианин превращает в мутантов всех, к кому ни прикоснется, включая лабораторных крыс.





В главных ролях снимались Ребекка Фергюссон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная, Эрион Бакаре и многие другие.





Есть и кое-что очень интересное на десерт — в этом трейлере в самом конце можно заметить кадр, позаимствованный из фильма «Человек-паук 3» режиссера Сэма Рэйми. На вопрос, почему в фильм попал кадр из другого фильма, Sony ответила: «Без комментариев».









Западные СМИ предполагают, что снятые для Spider-Man 3 «реакции нью-йоркской толпы» попали в какой-то архив студии, откуда и были взяты то ли создателями фильма, то ли монтажерами нового трейлера.



