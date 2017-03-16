Вышел новый трейлер фантастического триллера «Живое»
16 марта 2017, 14:00
Вдохновением для создателей ленты послужил фильм «Чужой» 1979 года.
Научно-фантастический триллер «Живое» шведского режиссера Даниэля Эспиносы снят в лучших традициях фильмов о космосе и инопланетной угрозе и удачно балансирует между «Чужим» и «Гравитацией». Фильм сочетает в себе напряжение и страх запертых в изолированном пространстве людей перед неизвестной опасностью, со зрелищными экшен-сценами в открытом космосе, передает Quibbll.com.
Вдохновением для создателей ленты послужил фильм «Чужой» 1979 года. Кстати, эта знаменитая франшиза также сейчас готовится к перезапуску, так что, судя по всему, в ближайшее время нас ждет много проектов, связанных с приключениями в космосе.
В новом трейлере научно-фантастического триллера Даниэля Эспиносы «Живое» можно увидеть ужасающие подробности того, что делает с членами экспедиции на Марс полученный ими «склизкий» образец жизни, мельком показанный в первом трейлере.
Члены экипажа международной космической станции находятся на грани одного из самых важных открытий в человеческой истории. Изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают первые доказательства существования внеземной жизни на Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный организм.
Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни оказывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал. Как оказалось, марсианин превращает в мутантов всех, к кому ни прикоснется, включая лабораторных крыс.
В главных ролях снимались Ребекка Фергюссон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная, Эрион Бакаре и многие другие.
Есть и кое-что очень интересное на десерт — в этом трейлере в самом конце можно заметить кадр, позаимствованный из фильма «Человек-паук 3» режиссера Сэма Рэйми. На вопрос, почему в фильм попал кадр из другого фильма, Sony ответила: «Без комментариев».
Западные СМИ предполагают, что снятые для Spider-Man 3 «реакции нью-йоркской толпы» попали в какой-то архив студии, откуда и были взяты то ли создателями фильма, то ли монтажерами нового трейлера.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849151-9374a6ab974ddda8c66e66a725b3d826
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...