Склад психоневрологического диспансера сгорел в Туркестане
16 марта 2017, 14:03
Пациентов медучреждения закрытого типа не эвакуировали.
В Туркестане сгорело здание психоневрологического диспансера, которое использовалось как склад. Пожар в помещении начался накануне вечером, сообщает телеканал Хабар 24.
«15 марта в 20:05 из города Туркестан поступило сообщение о том, что по улице Казыбек би произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем здании. Оно относится к государственному туркестанскому центру оказания специальных услуг №4», - рассказала главный специалист ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.
Во время пожара произошло загорание деревянных рам, дверей, строительного мусора и крыши. Общая площадь составила 200 квадратных метров. Что именно хранилось в помещении, в ДЧС пока не сообщают.
Пламя тушили почти два часа. В работе были задействованы 20 человек личного состава и три единицы техники. Пациентов медучреждения закрытого типа не эвакуировали.
Катерина Попкова
Фото с сайта 24.kz
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