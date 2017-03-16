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Склад психоневрологического диспансера сгорел в Туркестане

16 марта 2017, 14:03

Пациентов медучреждения закрытого типа не эвакуировали.


В Туркестане сгорело здание психоневрологического диспансера, которое использовалось как склад. Пожар в помещении начался накануне вечером, сообщает телеканал Хабар 24.

«15 марта в 20:05 из города Туркестан поступило сообщение о том, что по улице Казыбек би произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем здании. Оно относится к государственному туркестанскому центру оказания специальных услуг №4», - рассказала главный специалист ДЧС ЮКО Зарипа Турысбекова.

Во время пожара произошло загорание деревянных рам, дверей, строительного мусора и крыши. Общая площадь составила 200 квадратных метров. Что именно хранилось в помещении, в ДЧС пока не сообщают.



Пламя тушили почти два часа. В работе были задействованы 20 человек личного состава и три единицы техники. Пациентов медучреждения закрытого типа не эвакуировали.

Катерина Попкова
Фото с сайта 24.kz

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