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Ученик павлодарской НИШ побил мировой рекорд по сбору кубика Рубика

16 марта 2017, 14:07

Он не может зарегистрировать свой рекорд – чтобы результат засчитали, нужно показать его на каком-нибудь солидном международном соревновании.


Ученику павлодарской Назарбаев интеллектуальной школы Уразалы Султанахметову удалось собрать кубик Рубика за 4 секунды, в то время как мировой рекорд на сегодня – 4,75. Об этом рассказала руководитель управления образования области Бахыт Бексеитова.


Пока что павлодарец не может зарегистрировать свой рекорд – чтобы результат засчитали, нужно показать его на каком-нибудь солидном международном соревновании.

"Этим летом в Астане впервые пройдут международные состязания по сбору кубика Рубика. Это доступное для меня место, поеду и постараюсь там подтвердить мировой рекорд. Заодно познакомлюсь с другими спидкуберами", - говорит Уразалы Султанахметов.

Источник: pavlodarnews.kz



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