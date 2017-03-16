Ученик павлодарской НИШ побил мировой рекорд по сбору кубика Рубика
16 марта 2017, 14:07
Он не может зарегистрировать свой рекорд – чтобы результат засчитали, нужно показать его на каком-нибудь солидном международном соревновании.
Ученику павлодарской Назарбаев интеллектуальной школы Уразалы Султанахметову удалось собрать кубик Рубика за 4 секунды, в то время как мировой рекорд на сегодня – 4,75. Об этом рассказала руководитель управления образования области Бахыт Бексеитова.
Пока что павлодарец не может зарегистрировать свой рекорд – чтобы результат засчитали, нужно показать его на каком-нибудь солидном международном соревновании.
"Этим летом в Астане впервые пройдут международные состязания по сбору кубика Рубика. Это доступное для меня место, поеду и постараюсь там подтвердить мировой рекорд. Заодно познакомлюсь с другими спидкуберами", - говорит Уразалы Султанахметов.
Источник: pavlodarnews.kz
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