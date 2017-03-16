Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Инвалид-колясочник совершит одиночный велопробег из Уфы в Астану

16 марта 2017, 14:11

В 2015 году он соорудил гибрид велосипеда и инвалидной коляски и доехал на нем до Севастополя.


39-летний Ильдар Галиакбаров из Уфы решил совершить путешествие в столицу Казахстана Астану, пишет "Говорит Уфа".

Ильдар стал инвалидом в 2008 году. Мужчину сбила машина, а водитель бросил пострадавшего замерзать на проезжей части. Ему удалось выжить, однако в больнице Ильдару ампутировали обе ноги и пальцы рук.

Такие истории обычно заканчиваются печально, но не в этот раз. Мужчина решил доказать, что для человека, в каком бы состоянии он ни был, нет ничего невозможного. Ему удалось найти работу и стать членом Всероссийского общества инвалидов.

В 2015 году он соорудил гибрид велосипеда и инвалидной коляски и доехал на нем до Севастополя, пытаясь привлечь общественное внимание к годовщине Победы.

В этом году Ильдар решил повторить путешествие и отправится в Астану. 17 апреля он стартует из парка Победы в Уфе, после чего проведет три недели в пути. Мужчина намерен передать послание от ветеранов Уфы ветеранам Астаны в День Победы 9 мая.

Фото: Горобзор.ру

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...