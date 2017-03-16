Инвалид-колясочник совершит одиночный велопробег из Уфы в Астану

В 2015 году он соорудил гибрид велосипеда и инвалидной коляски и доехал на нем до Севастополя.

39-летний Ильдар Галиакбаров из Уфы решил совершить путешествие в столицу Казахстана Астану , пишет , пишет "Говорит Уфа"





Ильдар стал инвалидом в 2008 году. Мужчину сбила машина, а водитель бросил пострадавшего замерзать на проезжей части. Ему удалось выжить, однако в больнице Ильдару ампутировали обе ноги и пальцы рук.





Такие истории обычно заканчиваются печально, но не в этот раз. Мужчина решил доказать, что для человека, в каком бы состоянии он ни был, нет ничего невозможного. Ему удалось найти работу и стать членом Всероссийского общества инвалидов.





В 2015 году он соорудил гибрид велосипеда и инвалидной коляски и доехал на нем до Севастополя, пытаясь привлечь общественное внимание к годовщине Победы.





В этом году Ильдар решил повторить путешествие и отправится в Астану. 17 апреля он стартует из парка Победы в Уфе, после чего проведет три недели в пути. Мужчина намерен передать послание от ветеранов Уфы ветеранам Астаны в День Победы 9 мая.



