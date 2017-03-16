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Главный дизайнер BMW ушел в Infiniti

16 марта 2017, 14:17

Работая в BMW, Карим Хабиб приложил руку к 7-Series предыдущего поколения, Concept CS, X1, Concept X2 и CSL Hommage.


Карим Хабиб, в январе по собственному желанию оставивший должность главного дизайнера BMW, займет аналогичный пост в Infiniti. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе японского автопроизводителя.

К новой работе господин Хабиб приступит 1 июля. Он займет офис в техническом центре в Ацуги и будет руководить глобальными проектами Infiniti в Японии, Китае, США и Великобритании. Предшественник Хабиба Альфонсо Альбайса станет его непосредственным начальником – теперь он будет старшим вице-президентом по дизайну всей корпорации Nissan Motor вместо ушедшего в отставку Сиро Накамуры.

Работая в BMW, Карим Хабиб приложил руку к 7-Series предыдущего поколения, Concept CS, X1, Concept X2 и CSL Hommage. Хабиб также был дизайнером в Daimler, где принял участие в создании нынешних Mercedes C-Class и smart. Теперь за дизайн BMW отвечает Йозеф Кабан, ушедший в прошлом месяце из Skoda.

Текст: Александр Орехов
Фото: Infiniti

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