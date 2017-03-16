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Новости за сегодня

Внесены изменения в Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета

Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2017 года № 87 внесены изменения в Перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.

Изменения коснулись отдельных видов товаров, которые представлены в сравнительной таблице:

До внесения изменений

После внесения изменений

№ п/п

Наименование

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС

№ п/п

Наименование

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС

76

Устройства для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, прочие: для сельского хозяйства или садоводства

8424 81

76

Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства

8424 82

8424 41

8424 49

77

Устройства для сельского хозяйства или садоводства: приспособления для полива

8424 81 100 0

77

Распылители для сельского хозяйства или садоводства: для полива

8424 49 100 0

8424 41 100 0

8424 82 100 0

94

Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437

8433 (кроме

8433 20 500 0,

8433 30 000 0,

8433 90 000 0)

94

Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437

8433 (кроме

8433 20 500 0,

8433 30 000 0,

8433 51 000 1,

8433 51 000 9,

8433 90 000 0)

133

Импринтеры (imprinter); устройства для персонализации платежных карточек; эмброссеры (embossing machine, embosser); электронные депозитарные машины; кэш-диспенсеры (Cash Dispenser)

8472 90 700 0

133

Импринтеры (imprinter); устройства для персонализации платежных карточек; эмброссеры (embossing machine, embosser); электронные депозитарные машины; кэш-диспенсеры (Cash Dispenser)

8472 90 990 0

254

Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы

9406 00 310 0

254

Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы

9406 90 310 0

255

Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов

9406 00 380 9

255

Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов

9406 90 390 9

255

Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов

9406 00 800 9

255

Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов

9406 90 900 9

256

Теплицы из прочих материалов

9406 00 800 9

256

Теплицы из прочих материалов

9406 90 900 9

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 26 марта 2017 года.


16 марта 2017, 14:09
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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