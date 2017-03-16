Внесены изменения в Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета

Устройства для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, прочие: для сельского хозяйства или садоводства

94

Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437

8433 (кроме 8433 20 500 0, 8433 30 000 0, 8433 90 000 0)

94

Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437