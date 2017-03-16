Внесены изменения в Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета
Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2017 года № 87 внесены изменения в Перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.
Изменения коснулись отдельных видов товаров, которые представлены в сравнительной таблице:
|
До внесения изменений
|
После внесения изменений
|
№ п/п
|
Наименование
|
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
|
№ п/п
|
Наименование
|
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
|
76
|
Устройства для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, прочие: для сельского хозяйства или садоводства
|
8424 81
|
76
|
Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства
|
8424 82
8424 41
8424 49
|
77
|
Устройства для сельского хозяйства или садоводства: приспособления для полива
|
8424 81 100 0
|
77
|
Распылители для сельского хозяйства или садоводства: для полива
|
8424 49 100 0
8424 41 100 0
8424 82 100 0
|
94
|
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437
|
8433 (кроме
8433 20 500 0,
8433 30 000 0,
8433 90 000 0)
|
94
|
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437
|
8433 (кроме
8433 20 500 0,
8433 30 000 0,
8433 51 000 1,
8433 51 000 9,
8433 90 000 0)
|
133
|
Импринтеры (imprinter); устройства для персонализации платежных карточек; эмброссеры (embossing machine, embosser); электронные депозитарные машины; кэш-диспенсеры (Cash Dispenser)
|
8472 90 700 0
|
133
|
Импринтеры (imprinter); устройства для персонализации платежных карточек; эмброссеры (embossing machine, embosser); электронные депозитарные машины; кэш-диспенсеры (Cash Dispenser)
|
8472 90 990 0
|
254
|
Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы
|
9406 00 310 0
|
254
|
Сборные строительные конструкции из черных металлов: теплицы
|
9406 90 310 0
|
255
|
Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов
|
9406 00 380 9
|
255
|
Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов
|
9406 90 390 9
|
255
|
Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов
|
9406 00 800 9
|
255
|
Сборные строительные конструкции из черного металла или прочих материалов для заводов по выпуску модульных домов
|
9406 90 900 9
|
256
|
Теплицы из прочих материалов
|
9406 00 800 9
|
256
|
Теплицы из прочих материалов
|
9406 90 900 9
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 26 марта 2017 года.
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