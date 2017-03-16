Полиция Алматы разыскивает водителя, сбившего насмерть 44-летнюю женщину
16 марта 2017, 14:25
Полиция ищет очевидцев ДТП.
Вчера, 14 марта, в начале одиннадцатого вечера в Ауэзовском районе Алматы зарегистрирован факт наезда со смертельным исходом. Под колесами неустановленной машины погибла 44-летняя женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
«Пешеход получила очень серьезные травмы, не оставившие ей шансы на жизнь. Характер повреждений указывает на высокую скорость машины, совершившей наезд. Исходя из практики: в основном с места ДТП, особенно с летальным исходом, скрываются водители, находившиеся за рулем в нетрезвом состоянии либо водители с небольшим опытом вождения, не желающие отвечать за содеянное. Кстати, нередки случаи, когда после совершения дорожно-транспортного происшествия, автолюбители бросают свое авто и заявляют в полицию об угоне», - отметил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.
Однако, как сообщили в местной полиции, ввести следствие в заблуждение не удастся. Поимка и арест виновника – дело времени. Так и в данном случае полицейские уверены, что водитель, сбивший женщину, вскоре предстанет перед судом.
"Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа, наряд дорожно-патрульной полиции провели ряд мероприятий, которые установили основные детали дорожно-транспортного происшествия. Между тем, для установления точной причины смерти человека в рамках производства назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт ДТП, повлекшего смерть человека, зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.3 УК РК. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия", - добавил подполковник Насырбеков.
В свою очередь полицейские призывают граждан оказать содействие в поиске беглеца, и в случае наличия любой информации, сообщить по телефонам: 254-45-05, (дежурная часть МПС круглосуточно) 254-47-80, 87018884882, 87078377813, 87772801555 или «102». Анонимность и вознаграждение гарантируются.
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