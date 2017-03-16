Жанат Жакиянов лишен титула чемпиона мира по версии IBO
16 марта 2017, 14:26
Теперь Жакиянов после победы над Роши Уорреном стал обладателем лишь одного титула - чемпиона мира по версии WBA.
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов лишен титула чемпиона мира по версии IBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, на официальном сайте Международной боксерской организации (IBO) в разделе чемпионов в легчайшем весе титул значится вакантным. Кроме того, Жакиянова нет даже в рейтинге боксеров этой весовой категории.
На сайте Boxrec.com это объясняется тем, что боксер и его команда не уплатили официально установленную пошлину за санкционирование поединка. Стоит добавить, что IBO четко следует своим установленным правилам, в которых указывается необходимая сумма оплаты возможности проведения титульного боя.
Теперь Жакиянов после победы над Роши Уорреном стал обладателем лишь одного титула - чемпиона мира по версии WBA. Возглавляет же рейтинг IBO в легчайшем весе Джейми МакДонелл.
Напомним, в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей.
Фото: Sports.kz
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