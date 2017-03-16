Что известно об арестованном в Канаде уроженце Казахстана Кариме Баратове

Власти США предъявили обвинения во взломе сетей интернет-гиганта Yahoo двум сотрудникам российских спецслужб и двум хакерам, один из которых – живущий в Канаде выходец из Казахстана Карим Баратов. Канадские СМИ пишут, что 22-летний Баратов вел роскошный образ жизни, и цитируют его соседей, которые говорят, что молодой человек жил роскошно и держался особняком , передает , передает Радио Азаттык

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел РК заверили - Карим Баратов не является гражданином Казахстана с 2011 года.





Согласно распространенным в среду Минюстом США сведениям из обвинительного заключения, 22-летний подозреваемый Карим Баратов известен также под именами Карим Таловеров и Карим Ахмет Токбергенов и указан как «гражданин Канады и Казахстана».





Канадские СМИ пишут, что Карим Баратов был арестован во вторник утром в своем доме в Анкастере, провинция Онтарио. Массмедиа Канады упоминают, что информация, к похищению которой предположительно причастен Баратов, использовалась для взлома учетных записей российских журналистов, американских и российских чиновников и бизнесменов.









Карим Баратов жил в этом доме.





CBC/Radio-Canada сообщает, что спокойная улица в Анкастере, где жил Баратов, во вторник стала местом, где «развернулась интрига международного масштаба» и куда прибыли десятки репортеров.





На сайте издания пишут, что молодой человек, по словам соседей, жил один в большом доме с тремя спальнями, держался особняком и запомнился пристрастием к дорогим автомобилям. Соседи юноши рассказали журналистам, что Баратов не общался с ними, но его невозможно было не заметить: он ездил по улицам в роскошных автомобилях.





В Instagram, где у Баратова около 30 тысяч подписчиков, он часто выкладывал снимки дорогих машин Aston Martin, Audi, Mercedes и BMW. В социальной сети Карим Баратов называет себя достаточно образованным человеком, который может позволить себе ездить на BMW 7-й серии и выплачивать ипотеку за первый в его жизни отдельный дом.













В понедельник, как сказали соседи, перед домом Баратова появилось объявление о продаже, в онлайн-сервисе за жилье запрашивалась сумма в размере 929 тысяч долларов, сообщают канадские СМИ. Во вторник в дом нагрянули полицейские, а в среду, когда туда приехали журналисты, особняк был заперт.





Американская газета The Wall Street Journal пишет, что предполагаемый хакер Карим Баратов «выставлял напоказ свое богатство» в Интернете. Он хвастался в Сети тем, что бросил школу, чтобы сделать карьеру в Интернете, которая, по-видимому, позволила ему жить на широкую ногу, отмечает издание. В публикации говорится, что Баратов выкладывал в социальные сети снимки с часами Rolex, дорогими сигарами и экзотическими машинами с номерами, которые говорят о тщеславии молодого человека.









Канадские СМИ отмечают, что Баратов может стать единственным из обвиняемых, кто предстанет перед судом в Америке по этому делу, так как между США и Россией нет официального соглашения о выдаче подозреваемых и обвиняемых, и это делает маловероятным передачу трех россиян.







