Кредиты казахстанцев на конец января снизились до 12,5 трлн тенге

Объем кредитов на конец января составил 12,5 трлн тенге, снизившись на 2,6% с начала года, что связано с сезонным снижением деловой активности, такие данные во время пресс-конференции журналистам представил председатель Национального Банка Казахстан Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В их структуре доля кредитов в национальной валюте с начала года увеличилась за месяц с 67,4% до 68,0% на фоне более значительного сокращения валютных кредитов. Также выросла доля долгосрочных кредитов - до 83,5% с 81,9% в результате существенного снижения портфеля краткосрочных займов», - рассказал Д. Акишев.

Он отметил, что дальнейшему расширению кредитования будет способствовать недавнее снижение базовой ставки и соответствующая стабилизация стоимости ресурсов на денежном рынке.

Кубатбек Туратбеков