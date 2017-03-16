Т.Дуйсенова: Повышение пенсий коснется более 54 тысяч жителей Атырауской области

Повышение пенсий коснется более 54 тыс. жителей Атырауской области. Об этом сегодня на семинар-совещании по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, предстоящего повышения пенсий и пособий и внедрения адресной социальной помощи в новом формате, прошедшем в акимате Атырауской области, сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает пресс-служба министерства.

В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Ногаев, акимы городов, районов, сельских округов, представители партии «Нур Отан» и Региональной палаты предпринимателей «Атмаекен», государственных органов, руководители центров занятости и обслуживания населения и др.

Выступая на совещании, министр подробно рассказала о предстоящем повышении пенсий и пособий.

«Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом 7% повышения в начале года. Таким образом, с 1 июля 2017 года будет обеспечено повышение размеров пенсий до 20% по сравнению с уровнем 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек, из них свыше 54 тыс. проживают в Атырауской области», - сообщила Тамара Дуйсенова.

В частности, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля 2017 года он повысится до 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 60 167 тенге (с 1 января 2017 года) до 66 676 тенге с 1 июля 2017 года.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 783 тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2017 года средний размер пенсии в Атырауской области (с учетом базовой пенсии) составил 58 898 тенге.