Стала известна стоимость дизельного топлива в период посевной
16 марта 2017, 14:40
Стоимость одного литра дизельного топлива для сельчан в период посевной составит 117 тенге.
Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает телеканал Хабар 24.
По цене 117 тенге аграрии смогут приобрести дизельное топливо у операторов. Оптовая же покупка топлива у заводов фермерам обойдется в 105 тенге за литр.
Глава Минэнерго также прокомментировал цены на бензин. Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:
- До конца марта изменений на бензин не должно быть вообще. В апреле могут быть изменения по дизельному топливу, но мы сейчас работаем, потому что значительная часть дизельного топлива сейчас пойдет на посевную. Немножко будет оголяться внутренний рынок. А импортируем значительно дороже дизельное топливо из России. Если сейчас его импортировать, сюда привезти, 140 тенге будет стоить. Но это межсезонка. Летнее должно быть дешевле. Пока у нас на заправках дизельное топливо 130 тенге стоит.
Фото с сайта khabar.kz
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