Стала известна стоимость дизельного топлива в период посевной

Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает телеканал сообщает телеканал Хабар 24





По цене 117 тенге аграрии смогут приобрести дизельное топливо у операторов. Оптовая же покупка топлива у заводов фермерам обойдется в 105 тенге за литр.





Глава Минэнерго также прокомментировал цены на бензин. Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:





- До конца марта изменений на бензин не должно быть вообще. В апреле могут быть изменения по дизельному топливу, но мы сейчас работаем, потому что значительная часть дизельного топлива сейчас пойдет на посевную. Немножко будет оголяться внутренний рынок. А импортируем значительно дороже дизельное топливо из России. Если сейчас его импортировать, сюда привезти, 140 тенге будет стоить. Но это межсезонка. Летнее должно быть дешевле. Пока у нас на заправках дизельное топливо 130 тенге стоит.



