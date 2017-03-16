О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе 2017 года

В январе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 1198,8 млн. долларов США, что на 53,6% больше, чем в январе 2016 года, в том числе экспорт - 367,4 млн. долларов США (увеличился на 59,2%), импорт - 831,4 млн. долларов США (больше на 51,3%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (39,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (6,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся минеральные продукты (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), машины и оборудование (21,9%), металлы и изделия из них (14,5%), продукция химической промышленности (14,2%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).