 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 30%

Влажность: 55%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.60

16 РјР°СЂС‚Р° 

РљСѓСЂСЃ РќР‘Р Рљ

319.02

-

РђР›РњРђРўР«

РџРѕРєСѓРїРєР°

317.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

317.60

РђРЎРўРђРќРђ

РџРѕРєСѓРїРєР°

316.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

317.50

РџРѕРґСЂРѕР±РЅРµРµ
342.00

16 РјР°СЂС‚Р° 

РљСѓСЂСЃ РќР‘Р Рљ

339.05

-

РђР›РњРђРўР«

РџРѕРєСѓРїРєР°

340.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

342.00

РђРЎРўРђРќРђ

РџРѕРєСѓРїРєР°

339.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

341.00

РџРѕРґСЂРѕР±РЅРµРµ
Новости за сегодня

О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе 2017 года

 

В январе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 1198,8 млн. долларов США, что на 53,6% больше, чем в январе 2016 года, в том числе экспорт - 367,4 млн. долларов США (увеличился на 59,2%), импорт - 831,4 млн. долларов США (больше на 51,3%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (39,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (6,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся минеральные продукты (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), машины и оборудование (21,9%), металлы и изделия из них (14,5%), продукция химической промышленности (14,2%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).

 

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*

млн. долларов США

 

Январь 2017 года

Январь 2016 года

%

Всего

1198,8

780,2

153,6

экспорт

367,4

230,7

159,2

 Россия

336,4

213,4

157,6

 Беларусь

3,2

1,3

2,4р.

 Армения

0,03

0,00

766,5р.

 Кыргызстан

27,74

15,97

173,7

импорт

831,4

549,5

151,3

 Россия

787,5

519,2

151,7

 Беларусь

26,6

16,3

163,2

 Армения

0,31

0,13

2,3р.

 Кыргызстан

17,0

13,9

122,3

*предварительные данные.

Примечание: 0,00 - незначительная величина.

 

16 марта 2017, 14:39
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код