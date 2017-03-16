О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе 2017 года
В январе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 1198,8 млн. долларов США, что на 53,6% больше, чем в январе 2016 года, в том числе экспорт - 367,4 млн. долларов США (увеличился на 59,2%), импорт - 831,4 млн. долларов США (больше на 51,3%).
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (39,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (6,8%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся минеральные продукты (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), машины и оборудование (21,9%), металлы и изделия из них (14,5%), продукция химической промышленности (14,2%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).
|
Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*
млн. долларов США
|
|
Январь 2017 года
|
Январь 2016 года
|
%
|
Всего
|
1198,8
|
780,2
|
153,6
|
экспорт
|
367,4
|
230,7
|
159,2
|
Россия
|
336,4
|
213,4
|
157,6
|
Беларусь
|
3,2
|
1,3
|
2,4р.
|
Армения
|
0,03
|
0,00
|
766,5р.
|
Кыргызстан
|
27,74
|
15,97
|
173,7
|
импорт
|
831,4
|
549,5
|
151,3
|
Россия
|
787,5
|
519,2
|
151,7
|
Беларусь
|
26,6
|
16,3
|
163,2
|
Армения
|
0,31
|
0,13
|
2,3р.
|
Кыргызстан
|
17,0
|
13,9
|
122,3
|
*предварительные данные.
|
Примечание: 0,00 - незначительная величина.
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