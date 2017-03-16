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Новости за сегодня

О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе - феврале 2017 года

 

Объем розничной торговли в январе - феврале 2017 года составил 1 125,2 млрд. тенге или 104,5% к уровню соответствующего периода 2016г.

Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 665,8 млрд. тенге или 113,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю - февралю 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 108%.

Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 40,8%, по сравнению с январем - февралем прошлого года их объем снизился на 6,6%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (68,1% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась - на 8%.

На 1 марта 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 546,3 млрд. тенге, в днях торговли - 82 дня.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе - феврале 2017 года приходится на г. Алматы (32%), г. Астану (10,7%), Карагандинскую (9,3%) и Восточно-Казахстанскую (8,3%) области.

 

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16 марта 2017, 14:35
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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