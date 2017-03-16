Кому достанутся квартиры в районе алматинской «Атлетической деревни»
16 марта 2017, 14:42
Квартиры будут распределяться в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер».
В Алматы с 17 по 28 марта 2017 года будет проводиться дополнительный прием заявлений и документов от очередников по линии Казахстанской ипотечной компании, сообщает kn.kz со ссылкой на управление жилья Алматы. Квартиры будут распределяться в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер».
Заявления подаются на веб-портале электронного правительства, для чего понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее выдают в центрах обслуживания населения (ЦОН).
Планируется реализовать 1748 квартир в мкр-не Алгабас Алатауского района «Атлетическая деревня» (однокомнатных — 996, двухкомнатных — 560, трехкомнатных — 192). Аренда с выкупом будет составлять 1036 тг/кв.м при сроке аренды 20 лет.
Жилье могут получить следующие категории очередников:
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
оралманы;
- государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций;
инвалиды 1 и 2 группы.
Формирование участников данного направления будет определяться по подгруппам и следующим критериям:
- подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа (МИО) указанных категорий, состоящие в браке не менее 3-х лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;
- подгруппа 2 –очередники местного исполнительного органа указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.
Нормы распределяемого жилья по направлению Программы:
- 50% для участников подгруппы 1;
- 50% для участников подгруппы 2.
Основные требования:
1) подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилище и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с Законом;
2) подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 Программы.
Не допускаются к участию в Программе как группа I лица, состоящие на учете нуждающихся в жилище с целью улучшения жилищных условий при наличии жилья в размере не менее 15 кв.м и не более 18 кв.м полезной площади на человека, но не менее 1-комнатной квартиры или комнаты в общежитии.
Список документов для участия в программе «Нурлы жер» по линии МИО:
Претенденты, соответствующие основным требованиям Программы подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;
2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;
3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;
4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;
5) справка с места работы заявителя;
6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;
7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе;
8) справка, подтверждающая получение заявителем доходов.
Отбор участников будет производиться согласно количеству имеющихся квартир по дате постановке в очередь.
Если заявитель не подтвердит соответствующие доходы, производится отбор из последующих заявителей предварительных списков соответствующего направления Программы.
Участники, получившие арендное жилье с выкупом по госпрограмме, исключаются из учета нуждающихся в жилище.
Фото: krisha.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849170-519982dc4c3017a7ed42e58d2480b818
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...