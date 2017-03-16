Кому достанутся квартиры в районе алматинской «Атлетической деревни»

Квартиры будут распределяться в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер».

В Алматы с 17 по 28 марта 2017 года будет проводиться дополнительный прием заявлений и документов от очередников по линии Казахстанской ипотечной компании, сообщает Квартиры будут распределяться в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер». по линии Казахстанской ипотечной компании, сообщает kn.kz со ссылкой на управление жилья Алматы.





Заявления подаются на веб-портале электронного правительства, для чего понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее выдают в центрах обслуживания населения (ЦОН).





Планируется реализовать 1748 квартир в мкр-не Алгабас Алатауского района «Атлетическая деревня» (однокомнатных — 996, двухкомнатных — 560, трехкомнатных — 192). Аренда с выкупом будет составлять 1036 тг/кв.м при сроке аренды 20 лет.





Жилье могут получить следующие категории очередников:

- многодетные семьи;

- неполные семьи;

- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

оралманы;

- государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций;

инвалиды 1 и 2 группы.





Формирование участников данного направления будет определяться по подгруппам и следующим критериям:

- подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа (МИО) указанных категорий, состоящие в браке не менее 3-х лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;

- подгруппа 2 –очередники местного исполнительного органа указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.





Нормы распределяемого жилья по направлению Программы:

- 50% для участников подгруппы 1;

- 50% для участников подгруппы 2.





Основные требования:

1) подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилище и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с Законом;

2) подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 Программы.





Не допускаются к участию в Программе как группа I лица, состоящие на учете нуждающихся в жилище с целью улучшения жилищных условий при наличии жилья в размере не менее 15 кв.м и не более 18 кв.м полезной площади на человека, но не менее 1-комнатной квартиры или комнаты в общежитии.





Список документов для участия в программе «Нурлы жер» по линии МИО:





Претенденты, соответствующие основным требованиям Программы подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;

5) справка с места работы заявителя;

6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на участие в Программе;

8) справка, подтверждающая получение заявителем доходов.





Отбор участников будет производиться согласно количеству имеющихся квартир по дате постановке в очередь.





Если заявитель не подтвердит соответствующие доходы, производится отбор из последующих заявителей предварительных списков соответствующего направления Программы.





Участники, получившие арендное жилье с выкупом по госпрограмме, исключаются из учета нуждающихся в жилище.



