За январь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 61394 легковых автомобилей
За январь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 61394 легковых автомобилей или на 26,6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3840,8 тыс. единиц.1)
За январь 2017 года было зарегистрировано 1046 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1480 человек. В сравнении с соответствующим месяцем прошлого года аварийность снизилась на 6,7%.2)
По состоянию на 1 февраля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 6013 страховых выплат на сумму 2,0 млрд. тенге.3)
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь 2017 года (единиц)
|
|
Всего за январь 2017г.
|
в том числе зарегистрированные
|
январь 2017г.
к январю 2016г., в %
|
в том числе зарегистрированные
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
Республика Казахстан
|
61 394
|
58 872
|
2 522
|
126,6
|
126,5
|
129,4
|
Акмолинская
|
2 046
|
1 914
|
132
|
125,1
|
122,5
|
180,8
|
Актюбинская
|
2 901
|
2 780
|
121
|
114,5
|
117,2
|
74,7
|
Алматинская
|
8 894
|
8 773
|
121
|
127,5
|
127,6
|
118,6
|
Атырауская
|
1 824
|
1 770
|
54
|
148,4
|
149,6
|
117,4
|
Западно-Казахстанская
|
1 886
|
1 782
|
104
|
113,7
|
112,6
|
136,8
|
Жамбылская
|
3 509
|
3 455
|
54
|
129,6
|
129,9
|
114,9
|
Карагандинская
|
4 166
|
4 027
|
139
|
137,6
|
136,0
|
213,8
|
Костанайская
|
2 250
|
2 110
|
140
|
141,5
|
138,5
|
212,1
|
Кызылординская
|
2 054
|
2 006
|
48
|
117,0
|
117,3
|
106,7
|
Мангистауская
|
2 900
|
2 830
|
70
|
114,8
|
115,0
|
106,1
|
Южно-Казахстанская
|
8 677
|
8 543
|
134
|
118,1
|
117,8
|
136,7
|
Павлодарская
|
2 218
|
2 085
|
133
|
140,7
|
138,7
|
182,2
|
Северо-Казахстанская
|
1 434
|
1 390
|
44
|
143,8
|
146,0
|
97,8
|
Восточно-Казахстанская
|
3 674
|
3 502
|
172
|
132,5
|
129,8
|
235,6
|
г. Астана
|
4 696
|
4 430
|
266
|
119,8
|
119,2
|
131,7
|
г. Алматы
|
7 570
|
7 089
|
481
|
134,8
|
136,1
|
117,9
|
Дипломатические номера
|
372
|
207
|
165
|
76,4
|
105,6
|
56,7
|
Не указан регион
|
323
|
179
|
144
|
232,4
|
139,8
|
1309,1
За период с января 2016 года по январь 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В январе 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей увеличилось по сравнению с декабрем 2016 года на 3,9%, а по сравнению с январем 2016 года увеличилось на 26,6%.
1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.
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