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Новости за сегодня

За январь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 61394 легковых автомобилей

 

За январь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 61394 легковых автомобилей или на 26,6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3840,8 тыс. единиц.1)

За январь 2017 года было зарегистрировано 1046 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1480 человек. В сравнении с соответствующим месяцем прошлого года аварийность снизилась на 6,7%.2)

По состоянию на 1 февраля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 6013 страховых выплат на сумму 2,0 млрд. тенге.3)

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь 2017 года (единиц)

 

Всего за январь 2017г.

в том числе зарегистрированные

январь 2017г.

к январю 2016г., в %

в том числе зарегистрированные

физическими лицами

юридическими лицами

физическими лицами

юридическими лицами

Республика Казахстан

61 394

58 872

2 522

126,6

126,5

129,4

Акмолинская

2 046

1 914

132

125,1

122,5

180,8

Актюбинская

2 901

2 780

121

114,5

117,2

74,7

Алматинская

8 894

8 773

121

127,5

127,6

118,6

Атырауская

1 824

1 770

54

148,4

149,6

117,4

Западно-Казахстанская

1 886

1 782

104

113,7

112,6

136,8

Жамбылская

3 509

3 455

54

129,6

129,9

114,9

Карагандинская

4 166

4 027

139

137,6

136,0

213,8

Костанайская

2 250

2 110

140

141,5

138,5

212,1

Кызылординская

2 054

2 006

48

117,0

117,3

106,7

Мангистауская

2 900

2 830

70

114,8

115,0

106,1

Южно-Казахстанская

8 677

8 543

134

118,1

117,8

136,7

Павлодарская

2 218

2 085

133

140,7

138,7

182,2

Северо-Казахстанская

1 434

1 390

44

143,8

146,0

97,8

Восточно-Казахстанская

3 674

3 502

172

132,5

129,8

235,6

г. Астана

4 696

4 430

266

119,8

119,2

131,7

г. Алматы

7 570

7 089

481

134,8

136,1

117,9

Дипломатические номера

372

207

165

76,4

105,6

56,7

Не указан регион

323

179

144

232,4

139,8

1309,1

 

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За период с января 2016 года по январь 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В январе 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей увеличилось по сравнению с декабрем 2016 года на 3,9%, а по сравнению с январем 2016 года увеличилось на 26,6%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.

 

16 марта 2017, 14:41
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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