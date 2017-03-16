За январь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 61394 легковых автомобилей

За январь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 61394 легковых автомобилей или на 26,6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3840,8 тыс. единиц.1)

За январь 2017 года было зарегистрировано 1046 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1480 человек. В сравнении с соответствующим месяцем прошлого года аварийность снизилась на 6,7%.2)

По состоянию на 1 февраля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 6013 страховых выплат на сумму 2,0 млрд. тенге.3)

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь 2017 года (единиц) Всего за январь 2017г. в том числе зарегистрированные январь 2017г. к январю 2016г., в % в том числе зарегистрированные физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами Республика Казахстан 61 394 58 872 2 522 126,6 126,5 129,4 Акмолинская 2 046 1 914 132 125,1 122,5 180,8 Актюбинская 2 901 2 780 121 114,5 117,2 74,7 Алматинская 8 894 8 773 121 127,5 127,6 118,6 Атырауская 1 824 1 770 54 148,4 149,6 117,4 Западно-Казахстанская 1 886 1 782 104 113,7 112,6 136,8 Жамбылская 3 509 3 455 54 129,6 129,9 114,9 Карагандинская 4 166 4 027 139 137,6 136,0 213,8 Костанайская 2 250 2 110 140 141,5 138,5 212,1 Кызылординская 2 054 2 006 48 117,0 117,3 106,7 Мангистауская 2 900 2 830 70 114,8 115,0 106,1 Южно-Казахстанская 8 677 8 543 134 118,1 117,8 136,7 Павлодарская 2 218 2 085 133 140,7 138,7 182,2 Северо-Казахстанская 1 434 1 390 44 143,8 146,0 97,8 Восточно-Казахстанская 3 674 3 502 172 132,5 129,8 235,6 г. Астана 4 696 4 430 266 119,8 119,2 131,7 г. Алматы 7 570 7 089 481 134,8 136,1 117,9 Дипломатические номера 372 207 165 76,4 105,6 56,7 Не указан регион 323 179 144 232,4 139,8 1309,1

За период с января 2016 года по январь 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В январе 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей увеличилось по сравнению с декабрем 2016 года на 3,9%, а по сравнению с январем 2016 года увеличилось на 26,6%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.