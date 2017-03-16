В Жамбылской области состоялся региональный конкурс «Би әлемі»

Цель творческого конкурса – повышение интереса к танцам национальностей и народностей нашей страны, пропаганда традиций и обычаев и духовной культуры всех народов, проживающих в Казахстане.

В Таразском государственном педагогическом институте прошел региональный конкурс «Би әлемі», посвященный национальным танцам народов Казахстана. В хореографическом состязании, организованного к 50-летию учебного заведения, приняли участие учащиеся среднеобразовательных учреждений Жамбылской области, передает пресс-служба акима области.





Цель творческого конкурса – повышение интереса к танцам национальностей и народностей нашей страны, пропаганда традиций и обычаев и духовной культуры всех народов, проживающих в Казахстане. Кроме того, выявление талантливой молодежи Жамбылской области, развитие их творческих способностей через привитие к танцевальному искусству, формирование эстетического вкуса.





– Танцевальное искусство – национальное сценическое искусство, передающееся из поколения в поколение, искусство, изображающее художественные образы посредством движения тела танцора. Народное танцевальное искусство сформировано в древние времена, драгоценное наследие, тесно связанное с богатой устной литературой, песнями и кюями, традиционным бытом. Ценность, воспевающее величие нации, бесценное сокровище. В танцевальном искусстве как отражения художественной мысли народов сформирована система движений, символизирующая мечты и чаяния всего человечества. Так, и казахский народ, сохранив традицию древнего танцевального искусства, многие века развивал его, соединив с духовной сокровищницей. Казахский танец – основа национальной идеи, уникум исторического наследия. И сегодняшние продолжатели «королевы казахского танцевального искусства» Шары Жиенкуловой будут показывать свое искусство в конкурсе. Желаю вам всем успехов. Желаю удачи в вашем первом начинании на пути искусства! – сказала ректор Д. Кожамжарова.





В конкурсе приняли участие 21 учащийся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Меркенского, Жуалынского, Турар Рыскуловского, Таласского, Байзакского, Жамбылского районов и города Тараз.

Соревнование состояло из двух туров. Участники в первом туре исполнили казахский танец, а во втором – танцы других народов.





В ходе конкурса оценивалось мастерство исполнения, сценический образ, композиционное решение, выигрышный подбор музыкального сопровождения, артистические способности и соответствие внешнего образа танцу.





Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников конкурса.





По результатам конкурса лучшей стала Ксения Рудакова, выигравшая Гран-при. Ей был вручен сертификат института о 100-процентной скидке на получение образования в ТарГПИ.





Обладательница 1-места Т.Дума получила 75 %, 2-места А.Бекмурзаева 50% и 3-места М.Абикул – 30% скидку.





Кроме того, педагоги, подготовившие школьников к конкурсу, награждены специальными грамотами по номинациям «Лучшая балетмейстерская работа», «Хореографически творческие и уникальные идеи».

Конкурс продолжился праздничным концертом творческого коллектива и студентов института.





Фото: www.zhambyl.gov.kz



