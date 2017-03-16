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В Новой Зеландии впервые в мире река получила права человека

16 марта 2017, 15:01

Водный поток получил двух попечителей.


Река Уонгануи в Новой Зеландии стала первой рекой в мире, которую наделили правами человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Местное племя маори из Уонгануи, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.

Судебный процесс о наделении реки правами человека стал самым длинным в истории Новой Зеландии, сообщает Guardian. Как пишет издание, теперь и другие местные племена могут потребовать приравнять священные для них природные объекты к живым существам.

В новом законе, принятом парламентом Новой Зеландии, ущерб реке приравнивается к ущербу племени, поскольку они считаются единым целым. Кроме того, водный поток получил двух попечителей – одного от властей страны и другого от племени.

Фото: Fotolia/ Matthias Friel

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