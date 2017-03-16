В Новой Зеландии впервые в мире река получила права человека

Река Уонгануи в Новой Зеландии стала первой рекой в мире, которую наделили правами человека , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.





Местное племя маори из Уонгануи, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.





Судебный процесс о наделении реки правами человека стал самым длинным в истории Новой Зеландии, сообщает Guardian. Как пишет издание, теперь и другие местные племена могут потребовать приравнять священные для них природные объекты к живым существам.





В новом законе, принятом парламентом Новой Зеландии, ущерб реке приравнивается к ущербу племени, поскольку они считаются единым целым. Кроме того, водный поток получил двух попечителей – одного от властей страны и другого от племени.



