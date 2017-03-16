Т. Дуйсенова разъяснила руководству и активу Атырауской области основные нововведения в социально-трудовой сфере

Сегодня в ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела семинар-совещание по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, предстоящего повышения пенсий и пособий и внедрения адресной социальной помощи в новом формате.

В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Ногаев, акимы городов, районов, сельских округов, представители партии «Нур Отан» и Региональной палаты предпринимателей «Атамекен», государственных органов, руководители центров занятости и обслуживания населения и др.

В начале своего выступления глава МТСЗН РК напомнила, что с 1 января 2017 года в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (далее - программа), которая предусматривает: массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, создание условий для массового предпринимательства через кредитование, развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

«В рамках первого направления программы будет организовано бесплатное профтехобразование на базе колледжей со сроком обучения до 2,5 лет, прежде всего для молодежи, которая после окончания школы не поступила в учебные заведения. В этом году планируется охватить техническим и профессиональным образованием более 21 тыс. молодых казахстанцев. Государство будет полностью покрывать расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставит одноразовое горячее питание для обучающихся в организациях технического и профессионального образования», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Кроме этого, на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен» и учебных центров предприятий будут проводиться краткосрочные курсы профессионального обучения (от 1 до 6 месяцев).

Для обеспечения доступности обучения гражданам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, будут организованы мобильные учебные центры: в виде передвижных комплексов со специальными классами в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Костанайской областях; на базе малокомплектных школ в отдаленных сельских населенных пунктах; на базе работодателей.

Тамара Дуйсенова отметила, что кредиты для участников программы в городах будут выдаваться фондом «Даму», а в селах и малых городах Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (до 18 млн. тенге) со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы - до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих.

Третье направление программы предусматривает усиление адресной поддержки в трудоустройстве отдельных категорий граждан, повышение мобильности трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда.

«Мы будем продолжать использовать такие инструменты, как молодежная практика, социальные рабочие места и общественные работы, которые востребованы среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями. Для повышения мобильности трудовых ресурсов предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. В частности, им будут предоставляться средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан», - проинформировала министр.

В этом году расходы бюджета на реализацию программы составят 85,3 млрд. тенге, в том числе 2,5 млрд. тенге выделено на Атыраускую область. В регионе активными мерами содействия занятости в рамках реализации программы планируется охватить более 6,8 тыс. человек.

«Как я уже сказала, большое внимание будет уделяться безработным и непродуктивно самозанятым гражданам. Нашим министерством, на основании данных официальной статистики, сформирован в разрезе сельских населенных пунктов список лиц, относящихся к этим категориям. Этот список уже направлен во все регионы. Акимам сельских населенных пунктов необходимо в кратчайшие сроки провести работу по уточнению их статуса - относятся ли они к категории безработных или к категории непродуктивно самозанятых. Определение статуса каждого гражданина позволит нам принять адресные меры по вовлечению безработных и непродуктивно самозанятых в активные меры содействия занятости, а также четко определить количество людей, за которых взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования будет перечислять государство», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Министр также подробно рассказала о предстоящем повышении пенсий и пособий.

«Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом 7% повышения в начале года. Таким образом, с 1 июля 2017 года будет обеспечено повышение размеров пенсий до 20% по сравнению с уровнем 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек, из них свыше 54 тыс. проживают в Атырауской области», - сообщила Тамара Дуйсенова.

В частности, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля 2017 года он повысится до 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 60 167 тенге (с 1 января 2017 года) до 66 676 тенге с 1 июля 2017 года.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 783 тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге.

Кроме того, глава МТСЗН РК проинформировала участников совещания о том, как будет назначаться адресная социальная помощь с 1 января 2018 года.

«Со следующего года в Казахстане будет введен новый порядок оказания адресной социальной помощи (далее - АСП) для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня - 40%) на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости. АСП будет предоставляться взамен ныне действующих: специальных государственных пособий (далее - СГП) многодетным семьям; государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей; адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам», - сказала министр.

АСП в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

С 2014 года новые подходы оказания социальной помощи были апробированы в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, где был внедрен пилотный проект «Өрлеу», предусматривающий оказание обусловленной денежной помощи для лиц, заключивших социальный контракт. С 1 июля 2015 года аналогичные региональные пилотные проекты дополнительно запущены в 38 районах и городах за счет средств местных бюджетов. Так, в 2015 году в проекте «Өрлеу» приняли участие 20,2 тыс. человек.

В 2016 году в проекте «Өрлеу» приняли участие 38,8 тыс. человек. Реализация проекта способствовала увеличению среднедушевого дохода его участников более чем в 2 раза; вовлечению порядка 90,5% трудоспособных участников в меры содействия занятости; сокращению получателей адресной социальной помощи в пилотных регионах на 24,7%.

Для дальнейшей реализации проекта в 2017 году в республиканском бюджете предусмотрено 7,1 млрд. тенге. В этом году в пилотный проект «Өрлеу» планируется вовлечь порядка 150 тыс. малообеспеченных граждан из всех районов и городов страны.

Сегодня министр также посетит центр занятости населения г. Атырау (далее - ЦЗН), где будет презентован проект «Автоматизированное рабочее место акима сельского округа» (далее - АРМ АСО) и система «е-Халық». Данные информационные системы позволяют вести учет безработных, малообеспеченных граждан, наемных работников, проживающих в сельских округах, а также принимать точечные меры содействия занятости по каждой целевой группе. Кроме того, внедрение данных информационных систем позволит гражданам в сельском акимате вставать на учет в качестве безработных и получать всю необходимую информацию о том, на какие меры господдержки они могут рассчитывать.

Тамара Дуйсенова обсудит с сотрудниками ЦЗН вопросы перехода на новые стандарты работы и внедрения электронных очередей. Кроме того, глава МТСЗН РК ознакомится с работой городского ЦОНа и посетит колледж APEC Petro Technic.

17 марта Тамара Дуйсенова посетит Мангистаускую область, где на расширенном совещании с участием акимов городов, районов, сельских округов, представителей государственных органов и центров занятости также планируется рассмотреть все вышеуказанные вопросы.