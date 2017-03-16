Астанинский процесс продолжается

Казахстанская столица приняла третий раунд переговоров по Сирии. Следующая встреча в рамках Астанинского процесса запланирована на 3-4 мая.

Два дня переговоров на высоком уровне в Астане были посвящены вопросам укрепления режима прекращения огня и боевых действий, а также другим аспектам военного и гуманитарного характера. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей, рассматривались пути повышения эффективности совместных действий по урегулированию сирийского кризиса. Участие в консультациях приняли представители стран-гарантов - России, Турции и Ирана, делегация правительства Сирии, а также наблюдатели - ООН, США и Иордания.

Подводя итоги двух дней переговоров, вице-министр иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов напомнил, что Астанинский процесс был запущен при полной поддержке и непосредственном участии Нурсултана Назарбаева.

- В настоящее время международное сообщество возлагает большие надеж­ды на Астанинский процесс и высоко оценивает результаты, достигнутые здесь, - подчеркнул вице-министр. - Он является важнейшим компонентом многих двусторонних и многосторонних усилий, которые были приложены для решения этого 6-летнего конфликта. Предыдущие раунды переговоров в Астане дали конкретные результаты в достижении политического решения сирийского кризиса и прекращения боевых действий. Астана-1 привела к тому, что Москва, Тегеран и Анкара заключили договор об установлении трехстороннего механизма по мониторингу режима прекращения огня в Сирии. Астана-2 завершилась заключением соглашения об учреждении группы мониторинга режима прекращения огня, включающей в себя Иран, Россию и Турцию, которая будет подотчетна ООН, а также были спроектированы положения по обмену заключенными. Эти достижения демонстрируют то, что Астанинский процесс является действительно значимым и ценным.

Вместе с тем Акылбек Камалдинов подчеркнул, что Казахстан признает ведущую роль ООН и ее представителей в решении конфликта в Сирии. А переговоры в казахстанской столице - это важная часть и поддержка Женевского процесса.

Заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства зачитал текст совместного заявления стран-гарантов России, Ирана и Турции по итогам прошедших консультаций. В документе подтверждается приверженность сторон политическому решению конфликта в Сирии, дальнейшей консолидации усилий по укреплению режима прекращения огня, продолжению работы над достижением других намеченных договоренностей. Также страны-гаранты подчеркнули важную роль Астанинского процесса, эффективно дополняющего Женевские переговоры.

В совместном заявлении также объяв­ляется о принятии странами-гарантами решения о дате очередного раунда Астанинского процесса - переговоры на высоком уровне пройдут 3-4 мая (перед ними в Тегеране 18-19 апреля состоится экспертная встреча) - и выражается благодарность Президенту Казахстана и властям страны за организацию встреч.

Как подчеркнул Акылбек Камалдинов, казахстанская сторона готова и дальше предоставлять свою площадку для проведения переговоров в данном формате.

- Казахстан остается нейтральным и объективным посредником в этом конфликте. Астана, следовательно, продолжает быть подходящим местом для будущих переговоров по Сирии. Мы полны решимости обеспечить условия для их проведения, чтобы переговоры в Астане внесли вклад в достижение мира в Сирии и в регионе, - подчеркнул вице-министр.

Главы делегаций Российской Федерации и правительства Сирии - специаль­ный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и постоян­ный представитель САР при ООН Башар Джафари - также выступили с заявлениями по итогам переговоров.

Так, Александр Лаврентьев отметил, что в рамках третьего раунда Астанинского процесса состоялся конструктивный обмен мнениями по дальнейшим шагам трех стран-гарантов в урегулировании ситуации в Сирии, укреплении режима прекращения боевых действий, доставке гуманитарной помощи в отдельные блокированные районы. По его словам, все без исключения участники встречи подтвердили, что, несмотря на имеющиеся нарушения режима прекращения боевых действий, уровень насилия в этих зонах заметно снизился.

Глава делегации РФ также рассказал о документах, обсуждение которых было начато на предыдущих встречах и продолжилось в рамках нынешних консультаций. Это, в частности, положения о примирившихся районах. Эксперты продолжили работу над картами, разграничивая территории, контролируемые умеренной вооруженной оппозицией, от территорий, находящихся под влиянием формирований террористов. Обсуждались положения по созданию рабочей группы по обмену насильственно удерживаемых, похищенных и задержанных лиц.

- В ходе консультаций рассмотрен проект совместного обращения России, Ирана и Турции, поддержанный ООН, к странам - членам ООН по международному разминированию объек­тов международного культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии. В частности, Пальмиры. Объединение усилий мирового сообщества в этих вопросах позволит сохранить для будущих поколений шедевры мировой культуры, - подчеркнул Александр Лаврентьев.

В свою очередь Башар Джафари от имени правительственной делегации Сирийской Арабской Республики поблагодарил Казахстан за теплое гостеприимство, которое страна неизменно проявляет как принимающая сторона Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии.

...Третий раунд Астанинского процесса анонсировался как двухдневный - 14 и 15 марта были запланированы и благополучно прошли переговоры и консультации с участием стран-гарантов России, Турции и Ирана вместе с представителями правительства Сирии и другими участниками встречи (напомним, приглашались ООН, США и Иордания). Но свои коррективы в программу внесли неожиданные решения сирийской вооруженной оппозиции. Изначально ее представители заявляли о том, что не будут принимать участие в переговорах, однако после поступила информация, что они все-таки прибудут в Астану в ночь с 15 на 16 марта. Поэтому, как рассказал Александр Лаврентьев, в Астане остались представители делегаций стран-гарантов для проведения подробных консультаций по интересующим сирийскую воору­женную оппозицию вопросам. Как отметил глава делегации РФ, переговоры между тремя странами-гарантами и сирийской вооруженной оппозицией в казахстанской столице должны быть обязательно продолжены, потому что только в ходе взаимного диалога можно решить имеющиеся проблемы.

Юлия Магер