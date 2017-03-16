За три дня в Алматинской области задержали 6 сутенеров и сводников
16 марта 2017, 15:05
Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, в регионе с 13 по 15 марта проводилась отработка «Стоп-трафик», в рамках которой полицейские проверили ряд саун и гостиничных комплексов, выявив в отдельных из них факты сводничества и содержания притонов для занятий проституцией, передает Zakon.kz.
«Задержанные числились администраторами саун и гостиниц. Они занимались преступной деятельностью в виде сводничества и сутенерства. Каждый из них сейчас привлекается к уголовной ответственности, предусмотренной ст.309 УК РК», - сообщили в полиции.
Факты выявлены в областном центре, Енбекшиказахском и Карасайском районах, а также в приграничном Жаркенте.
«Подозреваемые, из них пять женщин и один мужчина, сейчас допрашиваются. Согласно казахстанскому уголовному законодательству, задержанным грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», - отметили в ДВД области.
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