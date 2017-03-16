Аким ЮКО встретился с представителями сферы кино и анимации

В ходе встречи обсуждены перспективы развития индустрии кино и анимации в регионе, и ближайшие планы.

Аким Южно-Казахстанской области встретился с режиссёрами и специалистами в области анимации, и принял участие в презентации полнометражного фильма «Ерлік», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





В ходе встречи обсуждены перспективы развития индустрии кино и анимации в регионе, и ближайшие планы.





Стоит отметить, что Южно-Казахстанская область занимает второе место в республике по развитию киноиндустрии, и лидером в сфере производства анимационных фильмов. Напомним, что в сентябре этого года, в город Туркестан пройдет фестиваль анимационных фильмов «Алтын сақа». В ходе фестиваля, аниматоры представят образ известного в тюркских сказках шутника Ходжа Насреддина. На сегодня, в регионе частными киностудиями произведено более 40 фильмов и 51 анимационный фильм.





Вместе с тем, глава региона подчеркнул, что киноиндустрия является одним из самых важных инструментов в формировании национальной идеологии, кроме того, в последнее время в стране уделяется большое внимание качеству фильмов.





«В Шымкенте динамично развивается сфера кино и анимации. В целях активизации работ в этом направлении выделяются значительные финансовые средства. Хороший сценарий и профессиональный режиссер являются залогом качественного фильма. Поэтому мы должны работать над подготовкой квалифицированных кадров. Предлагаю объединить киностудии в регионе, для совместной работы. Это будет способствовать развитию киноиндустрии и позволит укрепить имидж Казахстана на международном уровне», - сказал аким.





Наряду с этим, мастера киноиндустрии поделились своими идеями и планами формирования национальной идеологии. Также, сценаристы отметили, что действующий глава региона один из первых руководителей в области, который встретился с режиссерами и уделяет внимание развитию этой сферы.





«Эта встреча придаст толчок в будущей работе творческой группы и рождению новых идей. Вы знаете все наши проблемы, для нас важно ваше мнение о развитии казахстанской киноиндустрии», - сказал режиссер и директор киностудии «Сақ» Нуриддин Паттеев.





В завершении неформальной встречи, автор сценарий Батырхан Дауренбеков и режиссер Нуриддин Паттеев, презентовали полнометражный художественный фильм «Ерлік». Фильм снят, в целях привития молодежи любви к родине и воспитания патриотизма.



