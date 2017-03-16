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В Казахстане с начала года зарегистрировано более 61 тыс. легковых автомобилей

16 марта 2017, 15:33

Это на 26,6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.


За январь 2017 года в РК зарегистрировано 61 394 легковых автомобилей или на 26,6% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Казахстане количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3840,8 тыс. единиц, сообщает пресс-служба Министерства нацэкономики РК.

За январь 2017 года было зарегистрировано 1046 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1480 человек. В сравнении с соответствующим месяцем прошлого года аварийность снизилась на 6,7%.

По состоянию на 1 февраля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 6013 страховых выплат на сумму 2,0 млрд. тенге.

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Фото: abctv.kz

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