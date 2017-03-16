Три анимационных фильмов снимут в ЮКО
16 марта 2017, 15:41
Об этом во время ознакомления с киностудией сообщил аким области Ж.Туймебаев на мероприятии «Национального искусства» в рамках празднования недели Наурыза.
В этом году в Южно-Казахстанской области при поддержке акимата области снимут 3 анимационных фильмов, таких как «Киелі Қазығұрт», «Күш атасы – Қажымұқан», «Отырарды қорғау», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Об этом во время ознакомления с киностудией сообщил аким области Ж.Туймебаев на мероприятии «Национального искусства» в рамках празднования недели Наурыза.
В этот день, глава региона посетил учреждение «Оңтүстікфильм», где подарил творческому коллективу микроавтобус. Вместе с этим, аким области сообщил, что всем творческим коллективам в ближайшее время планируется подарить подобный автотранспорт.
В регионе насчитывается 9 частных студий, которые вносят свой вклад в развитие киноискусства. Среди них 4 киностудий, такие как «Сақ», «Жайдарман», «Мейрам», «Көз тимесін» имеют возможность снимать кино.
Затем, аким ознакомился с деятельностью киностудии «Сақ», работники которой успели своими произведениями получить признание мировых специалистов, и поздравил директора студии, режиссера Нуриддина Патеева с достижениями в области кинематографии, наградив его Благодарственным письмом акима области.
Стоит отметить, что единственной студией, который снимет 3 анимационных фильма является киностудия «Сақ». Наряду с этим, во время визита акима области руководство студии предложило сценарий телесериала «Көне жетігеннің сыры», пропагандирующий туризм Южно-Казахстанской области.
Глава региона поддержал и дал положительную оценку сериалу, популяризирующий область как исторический и живописный регион.
На сегодняшний день фонд киностудии «Сақ» насчитывает 51 анимационных фильмов.
Полнометражный анимационный фильм «Қазақ Елі» был показан на XX Международном форуме анимационных фильмов в Каире, где признан «Лучшим полнометражным фильмом» и удостоен приза в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая музыка».
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