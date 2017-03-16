Стало известно точное время начала боя Головкин — Джейкобс

18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится вечер бокса, хедлайнерами которого станут Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), сообщает сообщает Sports.kz





По астанинскому времени главный поединок вечера начнется 19 марта в 09:40. Начало боя Карлос Куадрас (35-1-1, 27 КО) — Давид Кармона (20-3-5, 8 КО) запланировано на 07:50, Роман Гонсалес (46-0, 38 КО) — Висаксил Вангик (41-4-1, 38 КО) — на 08:40.





В Казахстане вечер бокса Головкин — Джейкобс будут транслировать телеканалы «Казахстан» и «Kazsport». Начало в 08:00.



