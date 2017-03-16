Стало известно точное время начала боя Головкин — Джейкобс
16 марта 2017, 15:43
Поединок вечера начнется 19 марта в 09:40.
18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится вечер бокса, хедлайнерами которого станут Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
По астанинскому времени главный поединок вечера начнется 19 марта в 09:40. Начало боя Карлос Куадрас (35-1-1, 27 КО) — Давид Кармона (20-3-5, 8 КО) запланировано на 07:50, Роман Гонсалес (46-0, 38 КО) — Висаксил Вангик (41-4-1, 38 КО) — на 08:40.
В Казахстане вечер бокса Головкин — Джейкобс будут транслировать телеканалы «Казахстан» и «Kazsport». Начало в 08:00.
Фото с сайта iSport.ua
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