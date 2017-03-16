В ЕЭК обсудили вопросы совершенствования автомобильного контроля на внешней границе ЕАЭС

14 марта в Москве руководители органов транспортного контроля государств-членов Евразийского экономического союза обсудили ход реализации «Порядка осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза». Документ определяет единые подходы к контролю транспортных средств, выезжающих или следующих транзитом по территории государств ЕАЭС. В ходе совещания также были подняты наиболее актуальные вопросы информационного взаимодействия, особое внимание было уделено необходимости улучшить качество передаваемых данных, которыми обмениваются органы контроля.

Совещание прошло под председательством заместителя директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Сергея Негрея. Участникам, среди которых присутствовали представители таможенных органов стран ЕАЭС и сотрудники Евразийской экономической комиссии, была представлена презентация сервиса общего процесса информационного обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Союза, подготовленная Евразийской экономической комиссией

Реализация указанного сервиса позволит органам транспортного контроля оперативно формировать запросы сведений в аналогичные структуры других государств-членов, проводить выборочную проверку контролируемых параметров транспортных средств и документов, предусмотренных законодательством государств-членов.

В перспективе перевозчики Союза смогут также воспользоваться сервисом после регистрации на сайте Комиссии и получения доступа к личному кабинету.

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Российской Федерации Асланбека Ахохова, в последние годы наметилась положительная тенденция в улучшении полноты и качества передаваемых данных.

Также были согласованы отдельные предложения органов транспортного контроля государств-членов Союза по внесению изменений и дополнений в «Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года в части Приложения № 1 к «Протоколу о скоординированной (согласованной) транспортной политике» «Порядок осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза».

Внешнеэкономические связи между государствами ЕАЭС обеспечиваются различными видами транспорта, при этом автомобильный транспорт играет важную роль в цепочке доставки грузов, обслуживая практически все отрасли экономики и обеспечивая более 80% общего объема перевозок грузов. Преимуществами автотранспорта являются высокая эксплуатационная и коммерческая маневренность, технологическая адаптивность к взаимодействию с другими видами транспорта и возможность доставки грузов «от двери до двери». Автомобильный транспорт является одним из ключевых элементов развития предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, наиболее заинтересованного в отправке грузов небольшими партиями.

Справка

«Порядок осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза» разработан в соответствии с пунктом 9 Протокола о скоординированной (согласованной) транспортной политике (приложение № 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе) и определяет порядок осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Союза. Так, согласно Порядку, транспортные средства, следующие на территорию одного государства ЕАЭС через территорию другого, подлежат транспортному (автомобильному) контролю в контрольных пунктах, расположенных на внешней границе Союза, в соответствии с законодательством государства-члена, через территорию которого следуют указанные транспортные средства. В документе обозначен перечень контролируемых параметров, транспортного средства, несоблюдение которых может привести к различным мерам воздействия по отношению к перевозчику. Так, выпуск транспортного средства с территории Союза не осуществляется до предъявления перевозчиком документов, наличие которых предусмотрено пунктами 7 и 8 настоящего Порядка.