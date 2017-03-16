Протестующие против пенсионной реформы захватили минфин Бразилии

Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против пенсионной реформы в городах Бразилии. В столице страны протестующие захватили здание министерства финансов , передает , передает Русская служба ВВС





Сотни человек несколько часов находились в здании минфина. В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.





Ранее правительство страны планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.





Президент Мишел Темер заявил, что внесение изменений в пенсионное законодательство необходим для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения коллапса самой пенсионной системы. "Никто не будет лишен прав", - заявил глава государства, пообещав, что права нынешних и будущих пенсионеров не будут нарушены. Однако протестующие не согласились с его аргументами.





По мнению президента Бразилии, отказ от пенсионной реформы стал причиной кризиса в Испании, Португалии и Греции.

Представители оппозиции, в свою очередь, утверждают, что власти наказывают таким образом простых бразильцев, которые и без того оказались в тяжелой ситуации, а 13 млн из них - что составляет 12,6% трудоспособного населения - не могут найти работу.

Сейчас Бразилия переживает одну из серьезнейших, по мнению аналитиков, рецессий за последние 100 лет.



