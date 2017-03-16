Расширение Перечня изъятий Казахстана в рамках ВТО

При ввозе товаров в РК можно растаможить по ставкам ВТО.

Департамент экономической интеграции НПП РК «Атамекен» извещает, что с 24 марта вступает в силу Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 58 от 9 февраля 2017 года об утверждении Перечня товаров, в отношении которых применяются сниженные таможенные пошлины согласно обязательствам Республики Казахстан в ВТО.

Напомним, что Казахстан в качестве члена Всемирной торговой организации взял на себя обязательства по снижению ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, по которым пошлины ежегодно снижаются путем расширения Перечня изъятий. Так, в 2016 году в соответствии с Решением Совета ЕЭК №59 от 14 октября 2015 года, казахстанские предприниматели 1347 товарных позиций ввозили по сниженной ставке. В 2017 году данный перечень изъятий дополнительно пополнился 567 позициями и в соответствии с новой товарной номенклатурой ЕАЭС состоит из 2167 наименований.

В свою очередь, мы напоминаем, что наряду с обязательствами в рамках ВТО, Казахстан как участник Евразийского экономического союза должен обеспечить прослеживаемость товаров, включенных в Перечень изъятий, а также недопущение их вывоза за пределы Республики Казахстан, в случае их ввоза на территорию РК по заниженным ставкам. В этой связи, «Атамекен» просит предпринимателей при ввозе товаров в РК обращать внимание на то, что, если товар будет использован только на территории Казахстана, то можно растаможить товар по ставкам ВТО.

В случае, если товар будет вывозиться с территории Казахстана в государства-члены Союза, то необходимо произвести таможенную очистку товаров по ставкам ЕТТ. Условием вывоза товаров, включенных в Перечень, но ввезенных по ставкам ЕТТ ЕАЭС, является наличие товаросопроводительного документа.

Нормативно-правовой базой Казахстана предусмотрено оформление двух товаросопроводительных документов: таможенная декларация и электронный счет-фактура (далее - ЭСФ) при осуществлении взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза.

Наряду с этим, предпринимателям, осуществляющим реализацию товаров, включенных в Перечень изъятий необходимо помнить, что товаросопроводительные документы также необходимы: при реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран; реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименования включены в Перечень; при реализации произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень; вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена ЕАЭС товаров в связи с передачей такого товара в пределах одного юридического лица.