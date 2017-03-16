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В ВКО Б.Сагинтаев ознакомился с работой Ульбинского металлургического завода

16 марта 2017, 16:39

Сегодня УМЗ является одним из признанных в мире производителей урановой и танталовой продукции.


Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с работой Ульбинского металлургического завода, сообщает сайт Премьера.

Б. Сагинтаеву доложили о деятельности корпуса по производству высокоемких конденсаторных танталовых порошков, которые являются неотъемлемым компонентом высококачественной радио-электронной аппаратуры.

Сегодня УМЗ является одним из признанных в мире производителей урановой и танталовой продукции. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании «Казатомпром». Экспортерами продукции завода являются Россия, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Австрия.

Предприятие занимается переработкой ядерного топлива, производством редких металлов и полупроводниковых материалов, добычей минерального сырья для химической промышленности и производством удобрений, а также прочих основных неорганических химических веществ. На сегодняшний день производственная мощность завода по основным видам продукции составляет 6 900 тонн в год. Ведутся работы по дальнейшей модернизации предприятия.

Ульбинский металлургический завод, где уже внедряются новые технологии и осуществляется государственная программа индустриализации, может стать основой новой модели экономического роста не только в регионе, но и в стране.

По итогам посещения производственного объекта состоялось подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве в рамках социально-экономического развития региона между акимом ВКО Д. Ахметовым, Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром» А. Жумагалиевым и Председателем Правления АО «УМЗ» Ю. Шахворостовым в присутствии Премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

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