«Совет генералов» официально подтвердил место захоронения солдата Давлетше Суюндукова
16 марта 2017, 16:42
«Сертификат Памяти», удостоверяющий место захоронения, вручен сегодня родственнице воина.
Председатель президиума республиканской организации «Совет генералов» Казахстана, генерал-майор, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров вручил алматинке Г. Халитовой «Сертификат Памяти», удостоверяющий место захоронения ее дяди Давлетше Суюндукова, геройски погибшего при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Zakon.kz.
В конце 2016 года в «Совет генералов» обратился представитель эстонского военно-исторического объединения «Фронт Лайк» А. Лазурин и сообщил, что во время поисковых работ в районе поселка Сиргала, уезд Ида-Вирумаа, найдены останки солдата Красной Армии с медалью «За отвагу» № 811663, погибшего в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
На запрос из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации прибыл ответ, что медаль принадлежит рядовому 781 СП 124-й СД - Сорокину Николаю Федоровичу, 1912 г.р., призванному 23.08.1941г. Октябрьским РВК г. Семипалатинска Казахской ССР.
Как выяснилось, младшая дочь и внуки героя проживают в городе Семее ВКО и они выразили готовность захоронить останки отца и деда у себя на Родине. 16 января этого года останки солдата были препровождены самолетом Санкт-Петербург – Астана, далее поездом в Семей.
- Сегодня у моей мамы, Хамитовой Ғалимы Рахматулловны знаменательный день, - говорит Г. Халитова. - Мы получили «Сертификат Памяти», удостоверяющий место захоронения ее единственного брата – Суюндукова Давлетше Рахматтулловича, 1923 года рождения. Первоначально его имя нашли в поисках «ОБД Мемориал». Затем, благодаря поискам и настойчивости двоюродного внука Хамитова Рафаэля и его мамы, удалось исправить неточности в указании ФИО. Огромное им спасибо за то, что они не только вели переписку, но и ездили в Ленинград, чтобы ускорить поиски. В апреле 2016 года имя брата моей мамы было увековечено на мемориальной плите в Ленинградской области в городе Кировске. Мемориал называется «Синявские высоты». На днях моей маме будет 90 лет, думаю, это самый большой подарок для неё.
Г. Халитова Г. выразила особую благодарность «Совету генералов» за работу по сохранению памяти и поиску воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
- Мы продолжим работу по поиску мест захоронений без вести пропавших солдат, - говорит председатель президиума «Совета генералов», генерал-майор, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров. – Результативность этой работы намного увеличится, если руководство Вооруженных Сил РК поддержит наше предложение о создании «Советом генералов» военно-мемориального центра в рамках государственно-частного партнерства на примере России и Беларуси.
По мнению генерала, участие Казахстана в международном проекте «Возвращенные имена» позволит привлечь к такой важной миссии учащихся и ветеранские организации страны. К слову, генералы, в основном дети фронтовиков, с первых дней создания РОО «Совет генералов» выступили учредителями общественного фонда «Ветераны Великой Отечественной войны г. Алматы» с целью оказания адресной поддержки участникам войны, пропаганды их героизма и мужества, увековечения памяти о поколении победителей.
Так, в преддверии 70-летия Победы «Совет генералов» создал документальные фильмы об участниках войны - дважды Герое Советского Союза, генерал-майоре авиации Талгате Бегельдинове, Герое Советского Союза, Халык Кахарманы, первом министре обороны Казахстана, генерале армии Сагадате Нурмагамбетовее и генерал-майоре милиции Абдыкадыре Болсамбекове. Также «Совет генералов» является инициатором и первым создателем документальной телеэнциклопедии «Казахстан: Герои Великой Отечественной войны».
В 2015 году за счет собственных средств наши генералы одними из первых среди стран СНГ увековечили память единственного казаха – дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Т. Бегельдинова и установили его бюст в Зале Славы Центрального Музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в Москве.
- Мы поддержали гуманитарную миссию «Возвращенные имена» международного военно-мемориального Центра России и Беларуси, действующего с 2012 года в рамках государственно-частного партнерства с участием министерства обороны и ветеранских организаций этих стран, - рассказывает Рустем Кайдаров. - Стратегической долгосрочной целью данного партнерства является возвращение персонального достоинства и увековечение памяти сотни тысяч воинов-казахстанцев, пропавших без вести, а также захороненных как неизвестные солдаты в безымянных могилах ближнего и дальнего зарубежья.
Программа не предусматривает раскопок. Поиск без вести пропавших солдат войны обеспечивается за счет комплекса специальных информационно-аналитических исследований и изучения волонтерами архивных материалов, в том числе документов, имевших ранее гриф секретности.
На сегодня разработана специальная программа для привлечения школьной и студенческой молодежи к поиску родственников без вести пропавших солдат.
По результатам работы международного центра «Возвращенные имена», «Совет генералов» Казахстана вручил в прошлом году разработанные им же «Сертификаты Памяти» с указанием мест захоронения 26 родственникам без вести пропавших воинов-казахстанцев.
Торгын Нурсеитова
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