«Совет генералов» официально подтвердил место захоронения солдата Давлетше Суюндукова

Председатель президиума республиканской организации «Совет генералов» Казахстана, генерал-майор, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров вручил алматинке Г. Халитовой «Сертификат Памяти», удостоверяющий место захоронения ее дяди Давлетше Суюндукова, геройски погибшего при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Zakon.kz









В конце 2016 года в «Совет генералов» обратился представитель эстонского военно-исторического объединения «Фронт Лайк» А. Лазурин и сообщил, что во время поисковых работ в районе поселка Сиргала, уезд Ида-Вирумаа, найдены останки солдата Красной Армии с медалью «За отвагу» № 811663, погибшего в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

На запрос из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации прибыл ответ, что медаль принадлежит рядовому 781 СП 124-й СД - Сорокину Николаю Федоровичу, 1912 г.р., призванному 23.08.1941г. Октябрьским РВК г. Семипалатинска Казахской ССР.

Как выяснилось, младшая дочь и внуки героя проживают в городе Семее ВКО и они выразили готовность захоронить останки отца и деда у себя на Родине. 16 января этого года останки солдата были препровождены самолетом Санкт-Петербург – Астана, далее поездом в Семей.





Мы получили «Сертификат Памяти», удостоверяющий место захоронения ее единственного брата – Суюндукова Давлетше Рахматтулловича, 1923 года рождения. Первоначально его имя нашли в поисках « ОБД Мемориал ». Затем, благодаря поискам и настойчивости двоюродного внука Хамитова Рафаэля и его мамы, удалось исправить неточности в указании ФИО. Огромное им спасибо за то, что они не только вели переписку, но и ездили в Ленинград, чтобы ускорить поиски. В апреле 2016 года имя брата моей мамы было увековечено на мемориальной плите в Ленинградской области в городе Кировске. Мемориал называется «Синявские высоты». - Сегодня у моей мамы, Хамитовой Ғалимы Рахматулловны знаменательный день, - говорит Г. Халитова. -На днях моей маме будет 90 лет, думаю, это самый большой подарок для неё.





Г. Халитова Г. выразила особую благодарность «Совету генералов» за работу по сохранению памяти и поиску воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.





- Мы продолжим работу по поиску мест захоронений без вести пропавших солдат, - говорит председатель президиума «Совета генералов», генерал-майор, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров. – Результативность этой работы намного увеличится, если руководство Вооруженных Сил РК поддержит наше предложение о создании «Советом генералов» военно-мемориального центра в рамках государственно-частного партнерства на примере России и Беларуси.





По мнению генерала, участие Казахстана в международном проекте «Возвращенные имена» позволит привлечь к такой важной миссии учащихся и ветеранские организации страны. К слову, генералы, в основном дети фронтовиков, с первых дней создания РОО «Совет генералов» выступили учредителями общественного фонда «Ветераны Великой Отечественной войны г. Алматы» с целью оказания адресной поддержки участникам войны, пропаганды их героизма и мужества, увековечения памяти о поколении победителей.





Так, в преддверии 70-летия Победы «Совет генералов» создал документальные фильмы об участниках войны - дважды Герое Советского Союза, генерал-майоре авиации Талгате Бегельдинове, Герое Советского Союза, Халык Кахарманы, первом министре обороны Казахстана, генерале армии Сагадате Нурмагамбетовее и генерал-майоре милиции Абдыкадыре Болсамбекове. Также «Совет генералов» является инициатором и первым создателем документальной телеэнциклопедии «Казахстан: Герои Великой Отечественной войны».

В 2015 году за счет собственных средств наши генералы одними из первых среди стран СНГ увековечили память единственного казаха – дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Т. Бегельдинова и установили его бюст в Зале Славы Центрального Музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в Москве.





- Мы поддержали гуманитарную миссию «Возвращенные имена» международного военно-мемориального Центра России и Беларуси, действующего с 2012 года в рамках государственно-частного партнерства с участием министерства обороны и ветеранских организаций этих стран, - рассказывает Рустем Кайдаров. - Стратегической долгосрочной целью данного партнерства является возвращение персонального достоинства и увековечение памяти сотни тысяч воинов-казахстанцев, пропавших без вести, а также захороненных как неизвестные солдаты в безымянных могилах ближнего и дальнего зарубежья.





Программа не предусматривает раскопок. Поиск без вести пропавших солдат войны обеспечивается за счет комплекса специальных информационно-аналитических исследований и изучения волонтерами архивных материалов, в том числе документов, имевших ранее гриф секретности.

На сегодня разработана специальная программа для привлечения школьной и студенческой молодежи к поиску родственников без вести пропавших солдат.





По результатам работы международного центра «Возвращенные имена», «Совет генералов» Казахстана вручил в прошлом году разработанные им же «Сертификаты Памяти» с указанием мест захоронения 26 родственникам без вести пропавших воинов-казахстанцев.





Торгын Нурсеитова



