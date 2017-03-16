Пауки съедают вдвое больше животных, чем люди

Пауки и сами нередко оказываются пищей, а вместе с тем и важным звеном в энергетической цепочке жизни.

Паукообразные хищники съедают за год порядка 800 миллионов тонн насекомых — вдвое больше, чем люди мяса и рыбы. Эта астрономическая цифра заставляет серьёзнее отнестись к тому вкладу, который вносят эти животные в оборот биомассы на планете.





Новые расчёты европейских биологов представлены в статье, опубликованной журналом The Science of Nature, передает Life.ru





Мартин Найффелер (Martin Nyffeler) из Базельского университета в Швейцарии и Клаус Биркхофер (Klaus Birkhofer) из Лундского университета в Швеции обобщили данные десятков исследований, посвящённых оценке численности и биомассы паукообразных. Они заключили, что одни только тропические леса вмещают 6,7 миллиона тонн биомассы пауков, а леса умеренного и умеренно-холодного пояса — ещё почти 10 миллионов тонн. В целом же биомасса паукообразных на планете может достигать впечатляющих 25 миллионов тонн.





Отталкиваясь от этой цифры, Найффелер и Биркхофер оценили объёмы насекомых, которые пауки поедают за год. Для этого использовалось два подхода: во-первых, зная, сколько пищи требуется среднему пауку и сколько их всего существует, можно перемножить эти величины. Во-вторых, можно использовать данные полевых наблюдений за пищевым поведением паукообразных, числом их жертв и по среднему количеству пауков на квадратный метр в разных климатических условиях.





Такие расчёты дали учёным астрономически громадную цифру — от 400 до 800 миллионов тонн пищи в год. Для сравнения они подчёркивают, что совокупная масса животной пищи, которую потребляет человечество, оценивается "всего лишь" в 400 миллионов тонн, а для китов эта величина составляет 280–500 миллионов тонн. Все морские птицы мира поедают порядка 70 миллионов тонн рыбы в год — до паукообразных им явно далеко.





Кроме того, авторы работы отмечают, что пауки и сами нередко оказываются пищей, а вместе с тем и важным звеном в энергетической цепочке жизни. По их словам, порядка 8–10 тысяч видов хищников, паразитов и паразитоидов питаются исключительно паукообразными, тысячи видов птиц с охотой включают их в свою диету. "Надеемся, что эти оценки и этот значительный масштаб привлечёт внимание общественности и даст понимание той важной, глобальной роли, которую играют пауки в пищевых цепочках на Земле", — заключает Мартин Найффелер.





Паукообразные появились около 400 миллионов лет назад и к нашему времени стали одними из самых распространённых хищников на планете. Их разнообразие превышает 45 тысяч видов, и хотя паутину плетут далеко не все пауки, они все остаются плотоядными, представляя серьёзную угрозу для насекомых — своих главных жертв. Паукообразные, как правило, невелики и неприметны, ведут скрытный образ жизни, из-за чего масштаб их влияния на биоценоз и биосферу в целом остаётся недооценённым.



