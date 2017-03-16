Более 7,3 млрд тенге направил Казатомпром в 2016 г. на мероприятия по охране труда и окружающей среды

Сегодня, 16 марта 2017 года в городе Кызылорда начался ежегодный семинар-совещание, посвященный итогам работы в области охраны труда, окружающей среды и обеспечения ядерной и радиационной безопасности на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» в 2016 году.





Анализ уровня производственной безопасности в атомной отрасли за последние годы показывает положительную динамику. Компания усиливает работу по улучшению экологической обстановки регионов присутствия, создает условия для безопасного труда на производствах.









«Политика компании в области охраны труда и окружающей среды направлена на достижение признанного в международной практике уровня ядерной, радиационной, экологической безопасности, развитие новых экологически безопасных технологий. В 2016 году на предприятиях Казатомпрома не зарегистрировано смертельных случаев, связанных с производственной деятельностью», – отметил в своем слове главный директор по производству и ЯТЦ Бауржан Ибраев.





В 2016 году Компания на мероприятия по охране труда и окружающей среды выделило более 7,3 млрд тенге. За последние пять лет производственный травматизм на предприятиях сократился в два раза.

Как отметил руководитель ДОТОС Тельман Шуриев, в рамках условий контрактов на недропользование уранодобывающие предприятия ежегодно перечисляют в бюджет более 1 млрд тенге на социально-экономическое развитие регионов и его инфраструктуры.





Заметные результаты достигнуты в минимизации воздействия на окружающую среду: суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в 2016 году сократились на 11%, по сравнению с показателями 2015 года.

Производственный экологический контроль объектов добычи и переработки природного урана позволил на 208,7 тонн уменьшить выбросы вредных химических веществ.







