Кыргызстанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации
16 марта 2017, 17:00
Аналогичное соглашение действует у Кыргызстана с Россией.
Кыргызстанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации, пишет ИА "24.kg".
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня поддержали в третьем чтении законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о порядке пребывания граждан КР на территории Казахстана и граждан РК на территории Кыргызстана от 11 мая 2012 года, подписанного 17 октября 2016 года в городе Астане.
Протокол предусматривает освобождение граждан Кыргызстана, временно пребывающих на территории Казахстана, от регистрации в течение 30 дней.
При этом кыргызстанцам не придется заполнять миграционные карты при выезде в Казахстан. Отметим, что аналогичное соглашение действует у Кыргызстана с Россией.
Фото: sputniknews.kz
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