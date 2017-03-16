Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кыргызстанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации

16 марта 2017, 17:00

Аналогичное соглашение действует у Кыргызстана с Россией.


Кыргызстанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации, пишет ИА "24.kg".

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня поддержали в третьем чтении законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о порядке пребывания граждан КР на территории Казахстана и граждан РК на территории Кыргызстана от 11 мая 2012 года, подписанного 17 октября 2016 года в городе Астане.

Протокол предусматривает освобождение граждан Кыргызстана, временно пребывающих на территории Казахстана, от регистрации в течение 30 дней.

При этом кыргызстанцам не придется заполнять миграционные карты при выезде в Казахстан. Отметим, что аналогичное соглашение действует у Кыргызстана с Россией.

Фото: sputniknews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...