Кыргызстанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации , пишет , пишет ИА "24.kg"





Депутаты Жогорку Кенеша сегодня поддержали в третьем чтении законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о порядке пребывания граждан КР на территории Казахстана и граждан РК на территории Кыргызстана от 11 мая 2012 года, подписанного 17 октября 2016 года в городе Астане.





Протокол предусматривает освобождение граждан Кыргызстана, временно пребывающих на территории Казахстана, от регистрации в течение 30 дней.





При этом кыргызстанцам не придется заполнять миграционные карты при выезде в Казахстан. Отметим, что аналогичное соглашение действует у Кыргызстана с Россией.



