Сенат рассмотрел вопросы совершенствования уголовно-исполнительного законодательства

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Сената Парламента.

Палата ратифицировала Протокол между Казахстаном и Россией о мерах по прекращению действия Соглашения между РК и РФ об условиях использования и аренды полигона Эмба и Договора между Правительствами Казахстана и России об аренде испытательного полигона Эмба.

Целью Протокола является прекращения действий с 1 января 2017 года ранее заключенных Казахстаном Соглашения об условиях использования и аренды полигона и Договора об аренде испытательного полигона. В рамках Протокола предусмотрена передача Российской Федерацией Республике Казахстан земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона Эмба в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом их амортизации.

Сенаторы рассмотрели в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.

Законопроектом вносятся поправки в 20 законодательных актов. 5 из них являются кодексами: Кодекс о браке и семье, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Гражданский процессуальный кодексы. А также 15 законов, в их числе законы «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «Об образовании» и другие.

В частности, изменения в Уголовный кодекс конкретизируют нормы, регулирующие такой вид наказания как лишение свободы.

Предусматривается перенос срока введения в действие статьи 45 «Арест» Уголовного кодекса на 1 января 2020 года с учетом графика финансирования строительства специальных приемников. Исключением из этогоявляется применение данной статьи в отношении военнослужащих, а также в случаях замены наказания в виде штрафа, привлечения к общественным или исправительным работам на арест.

Определены критерии оценки поведения осужденного. Оценка необходима для определения индивидуализации воспитательно-профилактического воздействия, объективного применения мер поощрений и взысканий.

Служба пробации наделяется правом осуществлять первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, и вносить в суд представление об объявлении такого осужденного в розыск и другие поправки.

Вместе с тем, в ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений, направленных на приведение проекта закона в соответствие с действующим законодательством. Документ с семью поправками сенаторов в соответствии с регламентом направлен в Мажилис.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: Серика Акылбая - о выделении средств на ремонт автодороги в Жанааркинском районе Карагандинской области; Владимира Редкокашина - о передаче жилых объектов, освобождаемых по завершению выставки «Астана EXPO - 2017», под Дом студентов для проживания студентов столичных ВУЗов.