В Астане планируется установить 152 новых дорожных указателя
16 марта 2017, 17:04
В первую очередь они будут отличаться большим размером.
В текущем году планируется установка новых информационно-щитовых дорожных указателей (ИЩДУ), которые в первую очередь будут отличаться большим размером (порядка 4 на 2 метра) и информативностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Elorda Aqparat».
На ИЩДУ будут отражены основные точки притяжения, включая аэропорт, вокзалы, место проведения ЭКСПО, крупные стадионы, ТРЦ, достопримечательности и т.д.
Информация была озвучена сегодня на первом заседании экспертного клуба Astana Expert Club.
На сегодняшний день, по данному проекту разработана Дорожная карта и адресная программа.
Всего, в текущем году планируется установить 152 ед. ИЩДУ.
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