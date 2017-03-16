В Астане планируется установить 152 новых дорожных указателя

В первую очередь они будут отличаться большим размером.

В текущем году планируется установка новых информационно-щитовых дорожных указателей (ИЩДУ), которые в первую очередь будут отличаться большим размером (порядка 4 на 2 метра) и информативностью, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Elorda Aqparat».





На ИЩДУ будут отражены основные точки притяжения, включая аэропорт, вокзалы, место проведения ЭКСПО, крупные стадионы, ТРЦ, достопримечательности и т.д.





Информация была озвучена сегодня на первом заседании экспертного клуба Astana Expert Club.





На сегодняшний день, по данному проекту разработана Дорожная карта и адресная программа.





Всего, в текущем году планируется установить 152 ед. ИЩДУ.