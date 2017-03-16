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В Астане планируется установить 152 новых дорожных указателя

16 марта 2017, 17:04

В первую очередь они будут отличаться большим размером.


В текущем году планируется установка новых информационно-щитовых дорожных указателей (ИЩДУ), которые в первую очередь будут отличаться большим размером (порядка 4 на 2 метра) и информативностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Elorda Aqparat».

На ИЩДУ будут отражены основные точки притяжения, включая аэропорт, вокзалы, место проведения ЭКСПО, крупные стадионы, ТРЦ, достопримечательности и т.д.

Информация была озвучена сегодня на первом заседании экспертного клуба Astana Expert Club.

На сегодняшний день, по данному проекту разработана Дорожная карта и адресная программа.

Всего, в текущем году планируется установить 152 ед. ИЩДУ.

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