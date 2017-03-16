В Астане выделенные полосы «Bus Lane» будут дополнительно внедрены на 13 участках

По словам специалистов, ожидается повышение средней скорости движения общественного транспорта в 2 раза и сокращение интервала движения с 10-15 минут до 5-7 минут.

В Астане продолжается поэтапное внедрение выделенных полос движения общественного транспорта «Bus Lane», сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Elorda Aqparat».





В 2015 году выделенные полосы были внедрены на 6 улицах города (пр. Б. Момышулы, пр. Богенбай батыра, ул. Кравцова, ул. К. Мунайтпасова, ул. Сыганак, пр. Н. Тлендиева). Это, по словам специалистов, дало положительный эффект в увеличении средней скорости автобусов до 12-15%.





В 2016 году выделенные полосы дополнительно внедрены на 5 улицах. Эти данные привели сегодня на первом заседании экспертного клуба Astana Expert Club.





В текущем году выделенные полосы «Bus Lane» будут дополнительно внедрены на 13 участках. По словам специалистов, ожидается повышение средней скорости движения общественного транспорта в 2 раза и сокращение интервала движения с 10-15 минут до 5-7 минут.





Справочно:





4 этап





пр. Женис (от ул. Конституция до ул. Кенесары)

пр. Республики (от пр. Абая до ул. Бараева)

пр. Тауелсиздик (от ул. Пушкина до пр. Б. Момышулы)

пр. Кабанбай батыра (от ш. Коргалжын до кольц. развязки)

ул. Сарайшык (от пр. Кабанбай батыра до пр. Б. Момышулы)

ул. Байтурсынова (от пр. Б. Момышулы до нового ЖД вокзала)

ул. Нажимеденова (от Ул. Калдаякова до ж/д вокзал новый)

ул. Сыганак (от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран)





5 этап





пр. Сарыарка (от ул. С.Сейфуллина до моста);

пр. Туран (от моста до ул. Достык);





6 этап





ул. Бейбитшилик (от ул. Есенберлина до ул. Сейфуллина);

пр. Жумабаева (от ул. Кажимукан до пр. Кошкарбаева);

ул. Ташенова (от ул. Бараева до пр. Тауелсиздик).