Программа "Аналитика" расскажет с чем связаны кадровые перестановки в четырех регионах

В это воскресенье в 20:00 на Первом канале Евразия – нетривиальный взгляд на государственных чиновников.

Сразу в четырех регионах назначены новые акимы. С чем связаны такие масштабные кадровые перестановки? Из многочисленных выступлений Президента понятно, что рокировка произошла по его решению, однако причины остались для многих неясными. Мнения политологов по этому поводу тоже разделились.





Одни связывают смену акимов сразу в четырех регионах с конституционной реформой. То есть, в связи с перераспределением полномочий между ветвями власти, необходимо провести кадровые изменения по всей её вертикали. Начать решили с регионов.





Другие утверждают, что сейчас для реализации всех задач и развития регионов просто нужна «свежая кровь». Однако и те, и другие сходятся в одном: нельзя сказать, что прежние акимы не справлялись с задачами. Наоборот, когда представляли новых глав регионов, было отмечено, что все их предшественники добились успехов.





Кем же окажутся новые акимы? В программе «Аналитика» предлагают увидеть их в новом, необычном свете. Сюжет не о «персонах в галстуках», а о людях. Каким человеком является новый аким? Что было в его прошлом? Где он жил? Каким студентом и соседом был? В это воскресенье в 20:00 на Первом канале Евразия – нетривиальный взгляд на государственных чиновников.





Фото: Radiotochka.kz



