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19-летнюю модель сбил поезд во время фотосессии на железной дороге

16 марта 2017, 17:11

У девушки не оставалось шансов, чтобы выжить.


Беременная модель попала под грузовой поезд, позируя для фотосессии на пересечении путей в городе Навасота, Техас, пишет Life.ru.

Когда поезд стал приближаться, 19-летняя Фредзания Томпсон оказалась зажата между рельсами, и девушка никак не могла выбраться. Фотограф не пострадал.

Скорость поезда в момент трагедии неизвестна, но даже при 50 миль в час потребуется как минимум миля, чтобы машина остановилась. У девушки не оставалось шансов, чтобы выжить.



Мама погибшей рассказала, что её дочка училась в колледже Блинн Брайан, но хотела бросить учёбу, чтобы продолжить карьеру в модельном бизнесе. В школе Зани, которой 13 марта исполнилось бы 20 лет, была звездой волейбола. Кроме того, её младшие братья и сёстры считали её примером для подражания и постоянно удивлялись её красоте.

Томпсон была помолвлена с 25-летним бойфрендом Дарнеллом Чатманом. Пара только недавно узнала, что ждёт ребёнка. На момент трагедии юная модель была на четвёртом месяце беременности.

Фото: facebook.com/Fredzania Thompson

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