Жители накренившегося дома в Алматы получат новые квартиры 1 апреля

Новый дом для жильцов скандальной многоэтажки в Алгабасе построен и введен в эксплуатацию.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель управления строительства города Мухамедгарип Курмангалиев , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Новый дом для жильцов скандальной многоэтажки в Алгабасе построен и введен в эксплуатацию, но заселение, по словам Курмангалиева, не было возможным из-за финансовых проблем и ряда других причин.





Отметим, что ранее власти Алматы обещали, что жильцы заселятся до 1 декабря 2016 года, затем был дан срок до 1 марта 2017 года.





«На сегодняшний день все идет по плану, и 1 апреля жители накренившегося дома №136 микрорайона Алгабас получат свои долгожданные квартиры в новом компенсационном доме за счет собственных средств компании «Астана Курылыс».





На сегодняшний день инженерные коммуникации подведены, осталось провести газ к жилому дому.





Строительная компания с каждым жильцом будет заключать индивидуально договор», - рассказал Курмангалиев.





Глава управления строительства отметил, что одной из причин затянувшегося срока строительства дома и заселения жильцов является усиление основания нового дома. Все это было сделано по рекомендациям специализированной организации ТОО «Каз НИИСА».





«Также специалистами акимата и с участием жильцов выбрана инициативная группа, постоянно мониторинг велся, поэтому дом получился качественным. По требованию жильцов все стены были заменены с гипсокартона на кирпичные перегородки. Завершено благоустройство, чистовая отделка», - сказал он.





Курмангалиев также рассказал о судьбе скандальной многоэтажки.





Накренившийся дом №136 был обследован, фундамент многоэтажки был переделан и восстановлен. По рекомендациям ТОО «КазНИИСА» выполнялись укрепительные работы. На это были затрачены дополнительные средства строительной компанией. Кроме того, строительная компания занимается благоустройством территории.





«После оттаивания снега будут проведены дополнительные работы по благоустройству, по отмастке здания. После этого КазНИИСА и ряд других специализированных органов будут выезжать, и проверять данный дом. И дадут свое заключение. Дом остается в коммунальной собственности. В будущем будет распределение среди очередников акимата», - добавил Курмангалиев.





Вслед за домом №136 также были обследованы и 200 домов в Алгабасе.





Кроме того, укрепительные работы провели в доме № 148. Этот дом восстановлен, в нем проживают жильцы.





Напомним, что летом 2016 года в Алматы стало известно, что жителей 9-ти этажного дома в мкр. «Алгабас-6» эвакуируют из-за возможности обрушения . Крен 72 - квартирного дома №136 (Момышулы - Акын сара) составил 32 см. Дом был сдан людям, стоящим в очереди по программе « Доступное жилье - 2020". Финансирование осуществлялось из Республиканского бюджета. Проживали в нем более 200 человек. На месте работала спецкомиссия, которая вначале вынесла решение снести его, а затем решили оставить.





Динара Балымбетова