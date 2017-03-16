Казахстан принимает участие в работе 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин

Официальная делегация Республики Казахстан принимает участие в работе 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, посвященной теме расширения экономических возможностей женщин в контексте изменений в сфере труда, которая проходит с 13 по 16 марта 2017 года в Штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорка.

В состав делегации, возглавляемой вице-министром национальной экономики, членом Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Мадиной Абылкасымовой, вошли Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген и Заместитель председателя правления АО «КазАгро» Айгуль Мухамадиева.

Казахстан входит в состав Комиссии на 2014-2018 годы и уделяет повышенное внимание вопросам женщин по всему спектру ключевых тем повестки дня Организации, в т. ч. укреплении мира и безопасности, достижении устойчивого развития, искоренении нищеты, борьбе с изменением климата, защите прав человека. Казахстан присоединился к таким основополагающим документам по вопросам гендерного равенства как Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинская декларация и Платформа действий, Цели устойчивого развития.

61-я сессия Комиссии ООН по правам женщин рассматривает вопросы активного вовлечения жещин в экономическую деятельность, обеспечения равных прав и возможностей для женщин в доступе к образованию и работе, равной оплаты за равный труд, влиянию технологической модернизации на возможности трудоустройства женщин, неформальной занятости.

В Казахстане женщины составляют 52% населения, при этом 61% женщин экономически активны. Вклад женщин в ВВП составляет 39%. Активная роль женщин проявляется, в первую очередь, в малом и среднем бизнесе, где их доля достигает половины. 44% всех предприятий МСБ возглавляют женщины, которые обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ.

Основные меры по расширению экономических возможностей женщин предусмотрены в Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан в декабре 2016 года.

В сессии принимают участие главы правительств, министры, представители около 170 государств мира. Делегация Казахстана принимает активное участие в рабочих сессиях и выступила с докладами на министерских круглых столах, проводит ряд двусторонних встреч с высшим руководством ООН.

Состоялась рабочая встреча делегации РК с Помощником Генерального секретаря ООН, Заместителем Исполнительного директора «ООН-Женщины» Лакшми Пури. На встрече были обсуждены вопросы деятельности многостранового офиса ООН-Женщины в г.Алматы и перспективы дальнейшего взаимодействия в данной сфере.

М. Абылкасымова и А. Алдамберген дали интервью Радио ООН, в ходе которого проинформировали о мерах, предпринимаемых Правительством страны для обеспечения равных прав и возможностей женщин, их доступа к ресурсам и технологиям и поделились успехами и достижениями казахстанских женщин в политике, экономике, бизнесе и сельском хозяйстве.