В "Астана Опера" пройдет концерт из музыкального цикла «Вокруг света с Казахквартетом»

Путешествие с Государственным струнным квартетом имени Газизы Жубановой продолжается. 18 марта на сцене Камерного зала «Астана Опера» состоится концерт из большого музыкального цикла «Вокруг света с Казахквартетом», слушателям предлагают перенестись в Германию

- Идея этого цикла – показать в каждом новом концерте творчество композиторов разных стран и эпох. Грядущий вечер посвящен наследию немецких композиторов, в планах обратиться к творчеству французских, итальянских, латиноамериканских, австрийских композиторов, также в каждой из программ будет звучать музыка казахстанских композиторов, так как все наши путешествия берут начало из Казахстана, - отметил Заслуженный деятель Казахстана руководитель Квартета Ернар Мынтаев.





В программу концерта вошли такие известные сочинения, как «Искусство фуги» И.С. Баха; Струнный квартет фа минор №6 Ф. Мендельсона и Струнный квартет №1 А. Жайыма.





Участники Квартета – Айдар Токталиев (1-ая скрипка), Алексей Лебедев (2-ая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), Ернар Мынтаев (виолончель) – долго дискутировали, какие произведения включить в программу.





- Если обратиться к творчеству немецких композиторов, то мы увидим, что это необъятный пласт. После продолжительного обсуждения мы сошлись во мнении, что концерт будет неполным без музыкальных творений гениального немецкого композитора И.С. Баха. Еще один яркий представитель немецкой музыки, но уже романтического течения – Ф. Мендельсон. Несмотря на то, что он прожил совсем немного лет, но оставил после себя множество прекрасных, эмоциональных, темпераментах сочинений, в том числе и струнные квартеты. Завершится программа Струнным квартетом Армана Жайыма. Его музыка всем очень нравится, где бы мы ее ни исполняли, - заключил Ернар Мынтаев.





Начало концерта в 18.00, стоимость билета – 2000 тенге.