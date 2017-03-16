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В Актау женщина украла ящик для пожертвований детям-инвалидам

16 марта 2017, 17:22

Владелец не собирается писать заявление в полицию.


Камера видеонаблюдения в магазине «Триумф Актау», расположенного в ТЦ «Волна» в 5 микрорайоне, 15 марта в 15:00 зафиксировала кражу урны, в которую собирали пожертвования для детей-инвалидов. Об этом рассказал владелец магазина.


Кассир, по словам хозяина, во время кражи вышла на склад за продукцией. По залу ходила только одна женщина-посетитель. Обернувшись и убедившись, что кроме нее в помещении никого нет, она подошла к стойке и взяла ящик с деньгами. Спокойно вышла на улицу. По кадрам видео можно предположить, что женщине 35-40 лет.

Владелец не собирается писать заявление в полицию.

"Сомневаюсь, что эту гражданку разыщут. А если и найдут, то, наверняка, средства она уже потратила. Наша цель — оповестить жителей города, имеющих в своих магазинах урны для пожертвований. Нужно быть бдительными и знать, что по городу ходит некая женщина-воровка. Может, кто-то узнает ее по одежде, внешности. Ведь у нее есть соседи, знакомые, родственники. Нам хочется предостеречь, чтобы другие продавцы не стали ее жертвами. Самое большой урок для нее — если все узнают об этом поступке", - объяснил Олег, хозяин магазина.

Источник: Lada.kz

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