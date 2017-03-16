Об изменения в конституционных законах РК в части налоговых обязательств

Конституционным законом РК от 13 марта 2017 года № 52-VI внесены изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан»;

конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»;

конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана».

Согласно изменениям, внесенным в конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» установлено, что действие статей 59, 73, 89, 104, 118 в части обязательства представления до регистрации кандидата в Президенты, депутаты Сената, Мажилиса, маслихатов, члены органов местного самоуправления и его (ее) супругой (супругом) декларации об активах и обязательствах приостановлено до 1 января 2020 года. В период приостановления указанные лица представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения, установленного в соответствии с настоящим Конституционным законом, в порядке и форме, установленных уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана» внесены уточнения в статью 6 в отношении определения налогового режима на территории Центра. Установлено, что органы Центра и их организации до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога при соблюдении условий, определенных актами Центра.

Кроме того, установлено, что администрация Центра, каковым является акционерное общество, создаваемое Национальным Банком РК, имеет собственный бюджет, формируемый из средств республиканского бюджета в виде целевого перечисления в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, а также сборов и платежей, вносимых участниками Центра. Целевое перечисление, полученное администрацией Центра из бюджета, используется для целей приобретения долгосрочных активов, обеспечения и финансирования деятельности органов Центра и их организаций. До внесения изменений собственный бюджет администрации Центра формировался из средств Национального Банка РК, а также сборов и платежей, вносимых участниками Центра. Кроме того, администрация Центра была вправе создавать на территории Центра юридические лица и приобретать акции (доли участия в уставных капиталах) юридических лиц, зарегистрированных на территории Центра, без получения на то согласия государственных органов Республики Казахстан. После внесения изменений это положение исключено.

При этом Комитет Центра по регулированию финансовых услуг также имеет собственный бюджет, формируемый из средств республиканского бюджета в виде целевого перечисления в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, а также сборов и платежей, вносимых участниками Центра. Целевое перечисление используется для целей обеспечения и финансирования деятельности Комитета.

Вышеуказанные изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования конституционного закона.