Представители интеллигенции Москвы обсудили политические и экономические реформы в РК

14 марта в Москве в Резиденции Посольства Казахстана в России состоялась встреча с представителями научной интеллигенции Москвы и активом казахстанского студенчества по разъяснению конституционной реформы в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД РК.





Открывая встречу, советник Посольства РК в РФ Даурен Дияров назвал политическую реформу по перераспределению полномочий между ветвями власти и Послание Президента Казахстана Н.А. Назарбаева народу о начале Третьей модернизация Казахстана событиями исторического масштаба, которые повлияют на экономическую и политическую жизнь страны на многие годы. По его словам, конституционная реформа направлена на построение более эффективной, устойчивой и современной системы власти и государственного управления, а в Послании были определены пять основных приоритетов, призванных обеспечить устойчивый экономический рост и вхождение Казахстана в число 30 передовых стран.





Первый проректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Елена Грачева отметила, что в ходе всенародного обсуждения поправок в Конституцию поступило более 6000 предложений. «Это свидетельствует о том, что общество понимает глубину изменений, солидарно с инициативами властей, осознает, что голос народа будет услышан», – сказала она. По ее мнению, поправки в Конституцию позволяют повысить эффективность системы власти, они базируются на традициях и фундаменте, который формировались в стране долгие годы.





Заведующий центром публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Юрий Тихомиров назвал конституционную реформу в Казахстане очень грамотным политическим ходом и призвал присмотреться к законодательным новшествам южного соседа.





С ним согласился заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сурен Авакьян. Среди успешных казахстанских новаций он упомянул парламентскую практику заслушивать отчеты членов правительства, право депутатского корпуса инициировать освобождение их от должности, право Конституционного совета Казахстана предварительно давать экспертную оценку законопроекту, а также разумное и взвешенное решение языкового вопроса. В Казахстане было реализовано много хороших задумок, и при этом система постоянно совершенствуется, резюмировал ученый.





Директор центра междисциплинарных исследований Высшей школы экономики Владимир Королев считает конституционную реформу правильным шагом, в частности, дающим правительству полномочия по утверждению государственных программ и единой системы финансирования. «Теперь Президент будет согласовывать документы, а не утверждать их», – сказал он. Это означает, что Правительство целиком будет нести ответственность за экономическое развитие. Эксперт считает усиление роли парламента в Казахстане свидетельством демократизации политической системы.





Доцент кафедры публичного права Дипломатической академии МИД РФ Тимур Акчурин заметил, что Казахстан на постсоветском пространстве выступает первопроходцем по апробированию разного рода политических и социально-экономических новаций, которые потом берутся на вооружение другими странами. «Президент Казахстана являет собой пример толерантного и грамотного поведения политика, настоящего лидера, способного превентивно и мирно разрешать сложные политические ситуации», – подчеркнул он. По его мнению, руководство Казахстана сыграло в очередной раз на опережение.



