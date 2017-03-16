Аким Алматы встретился с председателем высшего конституционного суда Египта

За 2016 год товарооборот между городом Алматы и Египтом составил 14,5 млн. долларов.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с председателем Высшего Конституционного Суда Арабской Республики Египет Абделем Вахаб Абдель Разеком. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





«Сегодня Алматы входит в 600 наиболее развитых мегаполисов мира, это город сервиса и услуг, региональный финансовый центр, где на законодательной основе созданы все условия для инвесторов. Думаю, что интерес со стороны граждан Египта к городу также будет расти как с точки зрения туризма, так и в плане деловой активности», - сказал Бауыржан Байбек.





В свою очередь председатель Высшего Конституционного Суда Арабской Республики Египет Абдель Вахаб Абдель Разек в ходе встречи высоко оценил последние конституционные изменения в Казахстане.





«У наших стран своя история, но на каждом её отрезке всегда имелись точки соприкосновения. Мой нынешний визит совпал с внесением поправок в главный законодательный документ Казахстана. Отрадно, что инициатором поправок, направленных на укрепление прав и свобод граждан, стал сам Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. Это хороший пример другим государствам. Нам известно, что алматинцы принимали активное участие в обсуждении данных мер и принятые изменения находят отклик в сердцах всех граждан Казахстана», - подчеркнул председатель Высшего Конституционного Суда Египта.





В ходе встречи египетская сторона пригласила акима Алматы посетить североафриканскую страну с официальным визитом.





За 2016 год товарооборот между городом Алматы и Египтом составил 14,5 млн. долларов США, в городе зарегистрировано 12 совместных и 16 египетских предприятий.