Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу

Необходимость обеспечения надежной защиты и охраны интеллектуальной собственности вызвана отрицательными экономическими последствиями торговли контрафактной продукцией для страны, как на международном, так и на национальном уровне, поскольку следствием этого является, в конечном счете, не поступление налогов в доходную часть бюджета, подрыв легальной индустрии, а также отказ иностранных компаний и государств от инвестиций, как в отдельные отрасли, так и в национальную экономику в целом. Одним из основных элементов государственного контроля в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, являются меры таможенного контроля, которая в первую очередь зависит от взаимодействия с правообладателями и уполномоченными органами в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. В рамках вступления Республики Казахстан в ВТО нормы национального законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами были приведены в соответствие с международными требованиями, в частности с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). В настоящее время меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в основном принимаются на основании таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей. По состоянию на 01.03.2017 г. в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включено 472 товарных знака (135 правообладателя) по 4152 наименованиям товаров. За 2016 год территориальными подразделениями приостановлен выпуск товаров по 533 декларациям на товары с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности на общую стоимость более 10 млн. долл. США, за 2 месяца 2017 года приостановлен выпуск товаров по 55 декларациям на товары с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности на общую стоимость более 3 501 тыс. долл. США.

Вместе с тем, Службой экономических расследований также принимаются меры по защите прав интеллектуальной собственности. Уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере интеллектуальной собственности предусмотрена статьями 198 (нарушение авторских и смежных прав) и 222 (незаконное использование товарного знака) Уголовного кодекса РК. По итогам деятельности 2016 года в производстве СЭР органов государственных доходов находилось 133 уголовных правонарушения по факту изготовления, реализации контрафактных продукций, из них окончено 98. В 2016 году были пресечены деятельности цехов, где изготавливались контрафактные продукции чая «Пиала», кофе «Маккофе», моторных масел марки Mobil, элитной алкогольной продукции ведущих мировых брендов с товарными знаками официального дистрибьютора ТОО «Стэлл», «Вавилон», «Перно Рикар Казахстан», «Chivas Holdings Limited», «Martell and Co», диски с записями песен, учебники издательства «Алматы кітап баспасы». СЭР также выявлено и раскрыто 39 уголовных правонарушений по факту использования в компьютерных клубах нелицензионной игры «Counter Strike», 19 дел по факту изготовления и реализации CD/DVD дисков с записями казахских песен. В целях выявления и раскрытия преступлений данной категории сотрудниками СЭР были заключены совместные планы с органами внутренних дел, юстиции, проведены круглые столы с участием правообладателей, представителей НПП РК «Атамекен», сообщества доверенного Патента, Союз доверенного Патента, заинтересованных государственных органов.