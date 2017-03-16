Еще четверо студентов задержаны по делу об убийстве чемпиона мира в Кокшетау
16 марта 2017, 17:30
14 марта в уличной драке убит спортсмен-пауэрлифтер Евгений Галузинский.
В Кокшетау задержаны еще четверо подозреваемых в причастности к гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Акмолинской области.
Напомним, в уличной драке убит спортсмен-пауэрлифтер Евгений Галузинский. Трагедия произошла 14 марта в 03:00 в микрорайоне Автогородок.
Возвращавшегося домой с другом 25-летнего спортсмена остановила группа студентов 1997-1999 годов рождения. Возникла ссора, и началась драка. Шестеро хулиганов избивали Евгения и его друга. Друг Евгения вырвался и побежал в магазин «Рома» за помощью. В это время один из хулиганов нанес спортсмену несколько ножевых ранений. От полученных ран спортсмен в скором времени скончался.
Прибывшие на место происшествия полицейские проверили запись с камеры видеонаблюдения в магазине и вскоре задержали подозреваемых.
Один из них сразу признался в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 1 (убийство).
Затем были задержаны остальные подозреваемые, в отношении них также возбуждено уголовное дело по статье 293 часть 2 (хулиганство). Подозреваемые отпущены под подписку о явке.
Евгений Галузинский был чемпионом мира по пауэрлифтингу среди юношей, призером Чемпионата мира среди молодежи, многократным чемпионом Казахстана. В 2009 году в Бразилии он обновил мировой рекорд по пауэрлифтингу по версии IPF. У погибшего спортсмена осталась жена и дочь в возрасте полутора лет.
Евгений Галузинский был похоронен вчера, 15 марта.
Фото: НТВ
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