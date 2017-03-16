Еще четверо студентов задержаны по делу об убийстве чемпиона мира в Кокшетау

Возвращавшегося домой с другом 25-летнего спортсмена остановила группа студентов 1997-1999 годов рождения. Возникла ссора, и началась драка. Шестеро хулиганов избивали Евгения и его друга. Друг Евгения вырвался и побежал в магазин «Рома» за помощью. В это время один из хулиганов нанес спортсмену несколько ножевых ранений. От полученных ран спортсмен в скором времени скончался.

Евгений Галузинский был чемпионом мира по пауэрлифтингу среди юношей, призером Чемпионата мира среди молодежи, многократным чемпионом Казахстана. В 2009 году в Бразилии он обновил мировой рекорд по пауэрлифтингу по версии IPF. У погибшего спортсмена осталась жена и дочь в возрасте полутора лет.



