Иформацию об отключении системы ЭРА-Глонасс в Интернете выложили лица, обладающие слабой компетенцией в работе ГАИС ЭВАК РК - добавил директора ИКТТ.





Напомним, ИКТТ Аэрокосмического комитета МОАП является разработчиком казахстанской системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК).





«Информация об отказе Казахстана от системы ЭРА-ГЛОНАСС не соответствует действительности, так как наша страна не пользуется данной российской системой, а есть лишь интеграция с ней»,- сказал Н. Сатеров.





«После выхода на полях интернета данной информации, мы немедленно связались с операторами ЭРА-Глонасс, которые не подтвердили факт отключения системы ЭРА-Глонасс на территории РФ, тем более в связи с принятием каких-то антитеррористических мер», - сказал он.





«Что касается требований информационной безопасности нашей системы ЭКАК, то на основе договора с сотовыми операторами Казахстана, в Единой дежурно-диспетчерской службе 112 будут приниматься только зарегистрированные звонки, тем более, что ложные вызовы проходят обработку в фильтрационном центре системы ЭВАК.





В российской системе ЭРА-ГЛОНАСС в настоящее время проводятся аналогичные работы», - говорит представитель разработчика казахстанской системы ЭВАК.





Он выразил мнение, что информацию об отключении системы ЭРА-Глонасс в Интернете выложили лица, обладающие слабой компетенцией в работе ГАИС ЭВАК РК.





Как сообщалось ранее, казахстанская система ЭВАК была протестирована в декабре 2016 года, ее работу и возможности оценил министр оборонной и космической промышленности РК Бейбут Атамкулов. Система ЭВАК полностью готова к эксплуатации в пилотном режиме. В ближайшее время Комитет транспорта МИР РК должен определить оператора системы ЭВАК. В департаментах по чрезвычайным ситуациям всех 14 областных центров и городах Астана и Алматы развернуты автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов системы ЭВАК.





«Мы полностью готовы к запуску системы ЭВАК», - сказал в заключение Н. Сатеров.





Сара Кабикызы

Фото с сайта clickmob.com.br



