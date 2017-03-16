Премьер-министр Б.Сагинтаев посетил клинику микрохирургии глаза в Усть-Каменогорске
16 марта 2017, 17:41
В текущем году гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи клиникой будет охвачено более 300 человек.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область, ознакомился с работой консультативно-диагностического отделения, стационара и операционного блока клиники микрохирургии глаза, сообщает сайт Премьера.
В ходе осмотра медицинского учреждения Б. Сагинтаеву представлена трехуровневая система переподготовки медицинских кадров.
В клинике внедрены все основные современные технологии в диагностике и лечении глазных заболеваний. Передовое новейшее оборудование, прогрессивные методики хирургических вмешательств обеспечивают высокое качество, надежность и безопасность проводимого в клинике лечения.
Стоит отметить, что в текущем году гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи клиникой будет охвачено более 300 человек.
Фото: primeminister.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849224-7c4e781be1829897f7aacadf85f0425d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...