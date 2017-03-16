Премьер-министр Б.Сагинтаев посетил клинику микрохирургии глаза в Усть-Каменогорске

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область, ознакомился с работой консультативно-диагностического отделения, стационара и операционного блока клиники микрохирургии глаза

В ходе осмотра медицинского учреждения Б. Сагинтаеву представлена трехуровневая система переподготовки медицинских кадров.





В клинике внедрены все основные современные технологии в диагностике и лечении глазных заболеваний. Передовое новейшее оборудование, прогрессивные методики хирургических вмешательств обеспечивают высокое качество, надежность и безопасность проводимого в клинике лечения.





Стоит отметить, что в текущем году гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи клиникой будет охвачено более 300 человек.





Фото: primeminister.kz



