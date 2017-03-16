Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Премьер-министр Б.Сагинтаев посетил клинику микрохирургии глаза в Усть-Каменогорске

16 марта 2017, 17:41

В текущем году гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи клиникой будет охвачено более 300 человек.


Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область, ознакомился с работой консультативно-диагностического отделения, стационара и операционного блока клиники микрохирургии глаза, сообщает сайт Премьера.

В ходе осмотра медицинского учреждения Б. Сагинтаеву представлена трехуровневая система переподготовки медицинских кадров.

В клинике внедрены все основные современные технологии в диагностике и лечении глазных заболеваний. Передовое новейшее оборудование, прогрессивные методики хирургических вмешательств обеспечивают высокое качество, надежность и безопасность проводимого в клинике лечения.

Стоит отметить, что в текущем году гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи клиникой будет охвачено более 300 человек.

Фото: primeminister.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...